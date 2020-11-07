6旬翁按摩店激戰！下秒「極樂馬上風」爽死她身上　現場影片瘋傳

▲案發按摩店聚集大批民眾圍觀。（圖／翻攝自澎湃新聞）

文／CTWANT

大陸湖南省近日傳出一起離奇命案。一名老翁大白天前往按摩店消費，疑似和美容師談妥「加價服務」，不料過程中太過激烈，當場猝死在女方懷裡。據悉，當地員警獲報後趕往現場處理，除了封鎖按摩店進行調查，隨後也將老翁的遺體運往殯儀館。事件曝光後，現場影片隨即在網路上瘋傳，引發大批網友熱議。

《南昌晚報》報導，該名老翁住在臨湘市五里碑，年約60多歲，他於本月3日到當地一間按摩店消費，誰知不久後竟在店內猝死；現場目擊者透露，「聽說老人是來按摩店找小姐」，2人疑似在店內從事性交易，可能是太刺激導致馬上風，具體情況不太清楚。

報導指出，當地警方獲報後趕抵現場，隨後在按摩店拉起封鎖線調查；現場影片顯示，按摩店門口聚集大批看熱鬧的民眾，殯儀館車輛也已抵達現場，準備將遺體轉移到殯儀館存放。對此，臨湘市五里碑街道辦事處工作人表示， 嫖娼確有其事，確實有人死亡，警方已經介入調查，細節仍待進一步釐清。

事件引發討論，不少網友紛紛留言「做鬼也風流」、「技師有心理陰影了……」、「我覺得這女技師按摩魔技太強」、「千般死萬般死都很痛苦，唯有這種死…是值得的」、「這種事情，只可意會不可言傳」。

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