遺產4棟房全給「外人」！　女兒怒告照顧父母20年女工

▲爸爸過世後，父母名下財產都落入「外人」之手，女兒不甘心，狀告照顧8旬老父20多年的女性。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

中國《安徽網》報導，1991年，年過半百的劉姓老翁任職於山東某化工廠，職稱為「技術專家」，頗受重視，公司特別安排當時才20歲不到的李女照顧劉姓夫妻日常。李女很是盡心，照顧倆老到終老，劉姓夫妻也將李女當作親生女兒般對待。2002年劉翁妻子過世，2017年8月劉翁也仙逝，享年80多歲，雖然夫妻膝下有4女，但生前照顧他們的一直都是沒有血緣關係的李女。

劉翁過世後，親生女兒們發現父母名下4棟房產都被「外人」李女繼承，這才知道劉翁早在2012年就在2位律師的見證下，白紙黑字簽定「贈養協議書」，讓照顧老夫妻20年的李女有權取得遺產。3女兒和4女兒狀告淮北相山區法院，要求判決「贈養協議」無效。

法院審理認為，「贈養協議」經律師見證，證實劉翁簽訂協議時頭腦清醒，老翁自書「我劉某由李女扶養，家產由李女受贈」證明扶養事實。不過4棟房產中有3棟是劉翁與妻子的共同財產，屬於妻子的遺產部分，應該由合法繼承人繼承。也就是說，李女仍然有權取得1棟房產，剩餘3棟房產由劉翁親生女兒們繼承。近日法院2審出爐，維持原判。



更多鏡週刊報導

「47K男無車房存款」愛上房東太太 約看《鬼滅之刃》對話網笑噴

14歲少女被爸媽逼分手 產子怕被罵偷偷「塞冰箱」

萬聖節裝被笑「蟑螂俠」 《天能》男歌手惱羞刪IG