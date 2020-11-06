張榮發基金會董座換人！鍾德美被解任拒交接　張國明提告勝訴

▲張國明控訴，鍾德美拖延張榮發基金會董事會召開，遭表決解任後又拒交接，提告確認董座換人勝訴。（圖，資料照／記者林淑慧攝）

記者羅志華／台北報導

長榮集團創辦人張榮發二子張國明，控訴張榮發慈善基金會董座鍾德美，在董事會改選新董座後，拒絕交接，提告確認鍾德美董事長委任關係不存在，北院6日判張國明勝訴，鍾德美遭拔董座。

張國明控訴，鍾德美任期本在1月就到期了，卻拖延董事會到4月17日才開，會上又不理他提出的動議、自行宣布散會，甚至當場帶5名董事離開，但依規定，沒經過半數董事同意，是不能隨意散會的，而在獲得剩下過半8名董事的同意下，張國明接著主持會議，並決議將慈善基金會的董座，改選為吳景明，但事後鍾德美拒絕交接，張國明等人便提告，確認鍾德美董事長委任關係不存在。

鍾德美委任律師表示，張國明與剩下董事開的會，並不合法，且目前鍾德美仍是張榮發基金會董座，改選的吳景明也沒獲主管機關許可，而基金會也沒訂議事規則，自然是董座說得算，當天鍾德美說散會就散會，後面的決議當然也無效，另外，法人改選董事，皆須獲主管機關許可，當天留在現場的董座只有9名，也不到特別決議的門檻（三分之二、10名董座出席），主張解任董事決議無效。

法院認為，鍾德美在董座任期屆滿後，在張國明及多位董事多次催促下，才於4月召開董事會，而張國明在會上，提出優先改選董事的動議，鍾德美卻立即宣布散會，並與部分董事一起離席，剩下的董事則趕緊對張國明的動議附議，並由超過全數董事一半的8名董事，推舉張國明任臨時主席繼續開會，整個過程合法，改選董座決議有效，判張國明等人勝訴，鍾德美自4月18日起，就不再是基金會的董事長。

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