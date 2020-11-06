下午2點看婦科「凌晨1點才輪到」！她洗完澡又追劇...回醫院看傻

▲掛號下午診，卻等到隔天凌晨才輪到原PO！（圖／翻攝爆怨2公社）



網搜小組／劉維榛報導

「有人看診看到這麼晚的嗎？」一名女網友驚呼，日前去大醫院檢查婦科，結果從下午2點等到凌晨1點才看到醫師本尊，讓她不禁納悶想問「醫生、護理師你們都不累嗎？」文章曝光後，掀起一票過來人心疼回應，「台灣的醫師真不是人幹的！」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》傻眼表示，日前透過網路掛號，預約到一名婦科權威名醫的診間，光是下午門診就排到190號，一度讓原PO不敢置信。昨（5）日2點，原PO按照規定進行初診報到，但足足到到4點50分才進行超音波，近6點才檢查完。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就怕病患等也是白等，護理師熱心提醒原PO，可先去吃飯逛街，邊看APP跳號動態，等號碼接近再來醫院即可。結果一晃眼，原PO不僅吃完飯、回家洗完澡、追完連續劇後，時間指針已轉到凌晨12點，「人怎麼還這麼多啊！」

原PO悠哉到達醫院後，看診螢幕卻只顯示154號，她既無奈又心疼直呼，「我坐得屁股都痛了，醫生護士你們都不累嗎？醫生是你看診太慢了，還是你太紅了...等到我看可能要1點多。」

文章曝光後，大批網友擔心醫護反把身體給操壞了，「醫生真的好累、該爆怨的應該是醫師」、「太誇張了，他們不會過勞嗎」、「為什麼不幫醫生限制看診人數啊？也太累了」、「還好，妳不在香港，不然可能要排一個月，才輪到妳看診」、「只能證明醫生太盡責了，其實可以限定看診名額，病患和醫生不用那麼累」、「這樣操，醫生自己會先垮了」。

▲不少名醫門診，都要等到天荒地老！（圖／翻攝爆怨2公社）



另有過來人分享，「我有掛過早上診，晚上8點才看到診，醫生很扯的桌上擺了茶葉蛋、小乾等等」、「醫師看診很細心又快，是真的很忙，覺得他還願意這樣看病人真的很偉大」、「我曾掛神經外科晚上18號！輪到我時已經半夜一點多，看完離開都半夜快兩點了」、「醫生真的人很好，很仔細，問診從不會不耐煩，手術排刀也是滿到一個不行」、「熱門醫師吧！我之前看報告是晚診，報到時間21:30，結果到醫院的時候才知道醫師還在看下午診，那天等到半夜12點多」、「做過櫃檯，他的掛號簡直爆多，你的掛號還掛得到，乳癌篩檢還要用預約的，有時候甚至還約不到」。