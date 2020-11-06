捧300萬送紅粉知己…夫2天後出車禍　正宮討錢「一句話」逆轉慘敗

記者黃翊婷／台北報導

鄭姓男子2018年3月22日因為騎車跌倒昏迷，妻子幫忙照顧時，卻發現丈夫的銀行帳戶短少299萬9015元，結果竟然是被高姓女子領走，氣得提告要求還錢，一審獲判勝訴。然而，全案上訴至高等法院，合議庭調閱雙方LINE對話紀錄，發現鄭男說過「反正我也不可能留給兒女的，給妳不用擔心……300萬元是不算什麼的」等話，證實的確是他答應贈與，最終大逆轉裁定原判決廢棄，正宮慘吞敗訴。

▲高女是鄭男的紅粉知己。（示意圖／記者許力方攝，與本案當事人無關，下同）

鄭妻在判決書中主張，丈夫騎車跌倒後，因為腦出血、意識昏迷，送醫急救仍損及言語表達及理解能力，與高女也只是普通朋友，沒想到對方竟然趁著丈夫意識不清的時候，自2018年3月22日到同年4月21日間，一共從銀行帳戶中領走299萬9015元的存款，明顯侵害財產權，因此決定提告討錢。

由於一審高女被判應返還這筆錢財，她不滿提出上訴並表示，和鄭男是在2015年9月間認識，兩人因為經常和共同朋友一起唱歌而熟識，2018年3月17日對方說要贈與300萬元，起初不以為意，哪知道2天後真的拿到一個裝有300萬支票的紅包，「我因為積欠卡債，無法使用帳戶兌領支票，想把支票還回去，他堅持要送，同年3月20日就帶我去銀行申請帳戶並存入支票，還把存摺、提款卡、帳戶密碼、印鑑及合作金庫保險櫃鑰匙交給我。」

高女強調，2018年3月22日當天有去銀行試著提領款項，但因為帳戶需要所有人簽名，聯繫鄭男卻找不到人，只好改以提款卡每日分次提領，數日之後才被鄭妻告知車禍的事，接著就挨告了，「我因為贈與拿到錢，沒有對他們構成侵權行為或不當得利。」

▲高女透過ATM提領帳戶內的款項。

高等法院合議庭調閱兩人的LINE對話紀錄，發現鄭男的確說過，「我最少就是超過1200萬，我可以給4分之1，就是300萬，真的只是報答妳，沒有其他想法」、「我也不知道還能活多久，300萬對我來說是沒問題的，請妳放心，就做到65歲就好了，期望妳能接受……是妳一直照顧我，我才敢跟你說，反正我也不可能留給兒女的，給妳不用擔心……300萬元是不算什麼的，妳好好考慮，只是想辦法幫助妳而已」，足見是他主動向高女表示要贈與300萬元。

合議庭認為，在其他的對話中，鄭男多次表明要給高女錢財，還將支票裝在紅包袋中送出去；反觀鄭妻聲稱丈夫是遭設局詐騙，卻未能舉證證明，最終不採信她的說詞，逆轉裁定原判決廢棄，全案仍可上訴。