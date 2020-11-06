「緊貼前車」慘卡平交道！轎車被自強號撞爛　女駕驚逃：前面擋住了我

▲女駕駛開車意外卡在平交道，轎車被自強號撞爛。（圖／記者林悅翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市42歲張姓女子5日上午開車，行經後壁區上茄苳平交道時，因為前方路口紅燈導致車流卡住，讓她尷尬的卡在平交道中間，此時剛好又有自強號要通過，嚇得她決定棄車逃命，造成火車與轎車發生撞擊。警方調查，由於張女未與前車保持安全距離釀成意外，未來恐怕得面臨台鐵高額求償。

張女5日上午8時14分許開車上班，行經後壁區上茄苳平交道時，未注意維持平交道淨空、未與前車保持安全距離，緊貼在一輛飼料車方，不料剛好又碰到前方路口號誌紅燈，導致她的車道車流停滯，讓她只能尷尬的卡在鐵軌上，幾秒後柵欄更放下卡她的車頭前，使她卡在平交道上進退不得。

▲張女緊跟在前車後，沒有注意到要維持平交道淨空。（圖／東森新聞）

張女眼看自強號逐漸逼近路口，嚇得決定棄車跑到旁邊避難，幾秒後火車與轎車就發生撞擊，所幸沒有造成任何人員死傷。警方初步調查，張女開車通過平交道時紅燈剛好亮起，因為前方有砂石車、飼料車等多部車輛停等紅燈，沒有足夠空間可以躲避，最終轎車才與北上自強號列車發生擦撞。

張女事後接受媒體訪問，臉色看起來仍有些驚慌，她說「我前面那個人，在停紅燈，他擋住了我，然後我就停在那邊（鐵軌上），忽然欄杆就放下來了，然後我就整個慌掉，還好人沒事」。

不過警方根據現場情況分析，張女逃下車後，其實還有21秒時間，如果可以按下緊急按鈕，或許就有能阻止意外發生，張女經酒測後沒有酒駕，但其未注意維持平交道淨空、未與前車保持安全距離，恐怕得面臨台鐵高額求償。

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