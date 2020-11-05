影／川普、拜登纏鬥有三回合！　董立文分析「3條路徑」

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美國總統大選開票作業持續進行中，民主黨候選人拜登（Joe Biden）得票數已逼近當選門檻270票，佔有領先優勢。台灣智庫諮詢委員董立文5日則在ETtoday《雲端最前線》節目中分析，這場選舉其實有三回合，也有三條路徑，「我甚至還懷疑，他（川普）連策略都想好了」，三條路徑有不同的攻防方式，舉例來說最好的方式，就是讓拜登主動認輸，而檯面下也一定會有談判。

《雲端最前線》今日邀請董立文及淡江大學戰略所副教授李大中、東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬，一同解析美國大選態勢。董立文提到，美國總統選舉其實可分成三回合，首先就是計票，而目前第一回合都還沒走完，第二回合已馬上要開始，就是各州在12月15日要確認、提交選舉人票，12月15日前出現的選舉爭議，也要往法院的道路走。

董立文接著說，第三回合才是「決定」，而決定美國新任總統是誰，共有三個路徑圖，第一個是「誰先主動認輸」，這看來還不會那麼快；第二條路徑則是就爭議，在各州地方法院提案、成案，這是法律途徑，「然後看聯邦法院他什麼時候介入」。

他進一步說，第三條路徑是「國會途徑」，也就是在美國歷史上，若沒有人超過半數，或呈現平票時，就走國會路徑，由眾議院選出總統、參議院選出副總統。

「我甚至還懷疑，他（川普）連策略都想好了」董立文說，走入爭議後，三條路徑有不同的攻防方式，最好的方式就是讓拜登主動認輸，「我們先玩個一個月，大家爭議，各州你告我、我告你，你批評我、我批評你，這些都想得到的」。他並說，檯面下一定會有談判，雙方陣營去談一談，各自有什麼好處，「你來認輸吧！他其實都有這個可能性存在，我懷疑這個攻防的策略都想好了！」

對於川普選情落後，朱雲鵬則分析，川普打經濟牌，在今年二月疫情擴散前，大家也都認為川普會連任，當時民調高、滿意度超過一半；但後來疫情來了，把格局打亂，如今疫情又出現第二波，甚至比第一波更嚴重，這對川普當然是個很大的衝擊。

「但是他還是打經濟牌」朱雲鵬接著說，川普到哪都說一定要開放，就是因為若不開放，經濟就不能恢復，對川普來說是不利的，「對於美國選民而言，經濟畢竟還是最重要的因素」。

另一方面，朱雲鵬也指出，無論是川普或拜登當選，美國的領導人都必須要解決一項根本問題，就是貧富差距；而解決貧富差距有兩種方法，一個是對富人課稅、拿來救濟窮人，第二則是富人的不動，想辦法給窮人更多的救濟，像是大學學貸減免等，「總之這個問題不解決，美國的分裂在我看來是一個長久的現象」。

至於美中台局勢變化，李大中認為，無論誰當選，目前還很難判斷中國大陸政策會往哪方面調整，或是否會出現重大變化，這些都言之過早。他也說，川普對中國大陸的政策強硬，但仔細檢驗拜登，其實他在人權、民主議題方面，對陸的敲打也非常強。

李大中分析，拜登對中國大陸的政策，有些地方可能會堅持、抨擊、批判，但在某些地方會保有一些空間，「那些空間可能叫打交道」，就是基本上不會斷絕。他並重申，最終是川普或拜登當選，政策走向都要到上任後才能看得出端倪，且幾本上亞太政策也還需要一定時間的醞釀期，「其實沒有那麼快！」

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