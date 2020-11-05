先搶先贏！宜蘭市1萬組火災警報器免費安裝　找里長報名就OK

▲▼1萬顆住宅用火災警報器，宜蘭市公所到府免費安裝讓市民卡安心。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為預防火災維護公共安全，確保民眾生命財產，宜蘭市民只要提出申請，經審查符合資格者，市公所將派員到府協助免費安裝，因名額只有1萬組，請市民保握機會。

宜蘭市公所表示，火災警報器要安裝於適當位置才能發揮功效，只要填寫同意書申請，公所將派員到府免費協助安裝，可於災害發生時收到最佳的預警效果。住宅用火災警報器於偵測到煙霧時，會發出警報聲響，讓住戶得以及早應變於第一時間反應逃生，爭取逃命時間及存活機會，減少憾事發生。

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因住宅用火災警報器安裝便利，偵測到濃煙就會立即發出尖銳警報聲，必能防患於未然，提昇市民居住安全。

宜蘭市長江聰淵說，資源要用在需要的地方，這次補助以沒有設置火警自動警報設備的處所為對象，針對宜蘭市總樓高5樓以下老舊公寓、透天厝或平房等處所並同意公所派員到府協助安裝者優先申請。

請戶籍設於宜蘭市有意申請者，填寫申請表DM後向所屬里長提出申請。受理登記日期為15日至12月15日，預計2021年起陸續安排裝設，數量有限，敬請把握。相信平時只要做好各項預防作業，加上透過警報器的預警警報，必能減少災害的擴大與發生，達到「宜市宜居」的願景。

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