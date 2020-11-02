足甘心！羅東第三市場機車停車場　提供身障者快速通關

▲羅東鎮第三市場機車停車場，即日起提供身障者快速通關與友善通道。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

足甘心！羅東長吳秋齡2日宣布，鎮內第三市場機車停車場，提供身障者快速通關與友善通道，嘉惠身障者並讓停車場動線更為順暢。

羅東鎮第三市場機車停車場自動收費機啟用後，因收費方式從人工改為自動化收費，大多數的民眾已漸漸適應，機車停放收費方式仍保持原收費每次10元。

而為照顧身心障礙者，除設置身障三輪車專用停車位，鎮公所於新收費方式宣導期間，考量其他鄉鎮民眾需求及因該機車停車場鄰近兩大醫院，身心障礙者使用者較頻繁，為減少民眾進場等待時間，讓身障者另外申請快速通關。

羅東鎮長吳秋齡表示，即日起，身障者如有使用第三市場停車場需要，準備身障手冊影本及行照影本，並送到停車場收費員造冊登錄，可領取友善停車證明，張貼於機車前方右側作為識別快速通行使用，並由停車場入口左方通道進入，藉此分流辦法，讓入場動線更為順暢，減少民眾等待時間。

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