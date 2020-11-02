高壓水砲+最高航速83公里　海巡35噸級巡防艇抵蘇澳

▲海上利器編號3587的巡防艇扺蘇澳，接受友船噴水歡迎（上圖左）。（圖／蘇澳海巡隊提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

配備最大射程超過60公尺高壓水砲、最高航速83公里的新造35噸級編號3587的巡防艇，2日加入蘇澳海巡隊，海上救難任務更能發揮優勢功能。

海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」規劃建造新一代的海上執法艦隊，其中35噸級巡防艇預計建造52艘，第6艘3587艇於10月29日完成驗收交船後，2日下午航抵蘇澳，加入蘇澳海巡隊執勤陣容，為宜蘭近岸違規執法、海域搜救注入強心針，有助於提升海巡執勤強度與救生救難能量。

新造35噸級巡防艇由中信造船公司設計建造，採用噴水推進器，具備船速快、吃水淺與操縱靈活等特性，最高航速可達45節（約83公里）、續航力1千公里，可延長滯海執勤時間。

另3587艇特別強化消防滅火功能之高壓水砲，可由駕駛室遙控操作，噴水量每小時約為70公秉（70000公升）、最大射程超過60公尺，用於執行海上救難任務時更能發揮優勢功能。

蘇澳海巡隊表示，台灣東北角一帶為海上遊憩活動熱點，近期更發生多起重大意外案件，3587艇加入後能更有效保護國人海上遊憩安全及海域治安維護。國人如有遇任何危難情事，可打免付費報案服務電話「118」通報，海巡署將立即前往處理。

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