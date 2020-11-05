蛋糕買10分鐘「慘變土石流」傻眼！　內行卻狂讚：是良心店家

▲蛋糕整個坍掉。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親昨日幫孩子慶生，怎料打開蛋糕盒一看，裡面猶如土石流般崩塌了，無奈的她發文吐苦水；沒想到，許多網友反過來大讚店家，表示因為用天然的動物性奶油製作，才會出現這樣的情況。

母親昨在「爆怨2公社」提到，「今天小屁孩兒生日，晚上買的蛋糕一打開，我整個超傻眼，它不是冰淇淋蛋糕欸，奶油竟然溶化了！只好用另一面比較完整的幫她過。」

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她強調，有把蛋糕拿去冰，並非放在室溫底下，且從購買到回家放入冰箱，前後大約10分鐘左右，「蛋糕不是變形，而是整個滑掉，一看就知道是溶化了，而且奶油吃起來就是水水的，害媽媽都傷心了！」

▲漂亮的開花蠟燭也引起討論。（圖／翻攝自爆怨2公社）

然而，一票網友看完立刻幫店家說話，表示「這個蛋糕用的材料比較天然」、「雖然不好看，但這種奶油真的比較好，店家成本壓蠻重的」、「我的也是，不過這是店家當天做的，沒有冰太久才走山！吃得出來很新鮮」、「這奶油是用動物性奶油製作，是比較健康的奶油。一般不融化撐很久的，多半是化學植物性奶油...不建議食用」、「主要是奶油用動物性鮮奶油，所以很快就融化，估計購買路程有點久+家用冰箱冷度本來就不夠，所以走山了，至少稍微健康些，成本也比較貴一些囉」。

另外，還有內行進一步解釋，「應該還沒定型就取貨了」、「應該是店家新鮮做好後，沒有冰夠一段時間，然後你們去取貨，一遇到室溫馬上就開始軟化了」。對此，原po也點頭表示，的確是買剛做好的新鮮蛋糕。