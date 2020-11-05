私訊女友「在高美濕地輕生」！緊急搜索找到男屍　他卻突然走上岸

▲男子到高美濕地輕生，消防隊搜救竟然找到另一具屍體。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

27歲曾姓男子4日下午傳訊息給戚姓女友，揚言要在台中清水區高美濕地輕生，女友看見訊息後嚇得馬上打電話報警。台中警消獲報後出動大量人力前往搶救，發現曾男下水後自己走上岸並有失溫情形，空勤直升機還另外在3.5公里外發現另一具身份不明的遺體，詳細情況待警方進一步釐清。

台中市消防局4日下午4時許接獲通報，戚女指稱下午2時許收到男友的私訊，對方揚言要到台中清水區高美濕地附近輕生，隨後不論怎麼打電話都聯繫不上。港務消防隊獲報後立刻與海巡、警方人員出動搜救，同時請空勤總隊出動直升機幫忙搜索。

▲曾男4日下午傳訊息給女友，揚言要在高美濕地輕生。（圖／資料照片）

救難人員在高美濕地發現曾男的休旅車，附近也找到曾男的衣物拖鞋等，直到4日晚間才順利找到曾男，對方疑似下水後自己走上岸，身體潮濕有失溫情形，隨後送往梧棲童綜合醫院治療。

空勤直升機在搜救的過程中，意外在高美濕地木棧道盡頭，一公里外海域發現一具遺體，原本第一時間還以為是曾男遺體，直到後來在沙灘找到正在步行上岸的曾男，才發現遺體竟然是另一起案件。

警方表示，由於找到不明遺體時天色昏暗，視線極差且海象相當惡劣，無法透過直升機作業吊掛，海巡人員5日上午將再出動搜尋。

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