黑心長照詐公帑！清潔工「免受訓」秒變長照員　竟全靠電腦修圖

圖文／鏡週刊

祥暉集團目前承攬台北榮總桃園分院、新竹分院以及國軍桃園總醫院照顧服務員及清潔員外包業務，並以祥暉服務企業社以、桃園市祥暉勞動合作社2個單位的名義，拿下超過2.8億元以上標案。該集團離職員工向本刊爆料，指祥暉集團因照服員人力不足，竟偽造照服員結業證書、長照服務證等官方文件，讓不具照服員資格的員工直接上線擔任照服員，違法行徑非常離譜。

邱姓前員工向本刊表示，他去年1月起先後在國軍桃園總醫院、北榮新竹分院擔任清潔員及照服員，上線時曾有資深照服員好奇問他是否受過照服員訓練，從未受過訓的他向公司督導詢問是否該先受訓，卻得到「你都會做了，何必要上課？」、「放心！證照公司會幫你搞定！」等答案。

去年11月底，邱男從公司拿到一張印有「桃園市政府核發長照服字FXXXXXXXXX_01」字樣的長照服務人員證明。直到離職後，他才發現，祥暉涉嫌長期替不具照服員資格的員工偽造證明，向醫院核銷長照經費。

本刊取得一張祥暉公司前員工的「照顧服務員訓練結業證明書」影本，載明是新竹縣政府於2014年10月核發、2016年7月補發，根據證書資訊，該前員工2014年9月在新仁醫院參加90小時照服員訓練課程。本刊聯絡該前員工查證，他也表示從未受訓，並說證書是修圖偽造而成。

知悉祥暉偽造證件手法的前員工Y先生向本刊表示，該公司會變造已離職員工的證件正本及照服員結業證書影本，套用其他沒受訓的員工姓名、身分證字號等個資，以相同字體重新製作，以假亂真，並傳給醫院聲稱該公司派任的照服員符合資格。



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