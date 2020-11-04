古惑仔深夜火拼！　100人持刀、棍混戰交「通錐猛砸分屍」

▲11月1日凌晨，大批男子在棉登徑街頭混戰。（圖／翻攝自網路影片，下同）

文／香港01

尖沙咀棉登徑爆發百人大混戰！網上瘋傳兩段短片，可見橫跨萬聖夜的11月1日凌晨，棉登徑街頭有超過100人持刀、棍群毆，更有疑似交通錐被「分屍」作武器，嚇煞途人。

據了解，打鬥案疑涉黑幫糾紛。惟警方趕抵時，涉案人等已作鳥獸散，無人被捕或送院；但事隔約一小時，附近棉登大廈一間樓上吧發生縱火案，而同場26人涉違反抗疫令被票控。

▲群毆惡煞佔據馬路中央，殺聲震天。

網上瘋傳的兩段短片，分別由近距離及遠距離拍攝。其中近距離一段，可見大批男子在街頭毆鬥，有人手持棍狀物跑過，其中一名灰衫男如同「箭靶」，遭多名男圍毆，片末更有疑似雪榚筒底部的黑色環狀膠墊飛出；另一段短片則由一條街外拍攝，群毆惡煞佔據馬路中央，殺聲震天，附近3名女途人一度走近查看，片末更傳出一把女聲，疑致電友人擔憂查問：「你在哪裡？」

警方回覆查詢時表示，11月1日凌晨約4時23分，先後接獲2名途人報案，指有超過100人在棉登徑近麼地道街頭毆鬥，當中有人持棍、刀。警員接報到場後，現場一帶平靜，事件中無人被捕及送院。

據悉，打鬥案後約一小時，凌晨約5時半，棉登徑13至15號棉登大廈一間「樓上吧」的梯間疑遭縱火，約40人需要疏散。消防事後在場尋獲懷疑易燃物；而警方到場調查時，發現涉案酒吧違規，於凌晨2時後營業，負責人及酒客共26人被票控。消息稱，打鬥案懷疑涉及兩個黑幫的糾紛。

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