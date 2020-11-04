加州「開票秒變藍色塊」無懸念！　網曝鐵票真相…酸爆了

▲美國總統大選戰情膠著。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020年美國總統大選日前登場，許多人都在關注這件國際大事，就在台灣時間4日中午，開票時間一過沒多久，民主黨鐵票區華盛頓、俄勒岡州、加利福尼亞州，3州毫無懸念地變成3個藍色色塊。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「加州這麼鐵藍的原因？」引發其他人一陣熱議，鐵票的原因也隨話題曝光。

這位網友文中表示，2016年的美國總統大選中，當時的民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）在加州選區贏了對手川普（Donald Trump）大概300萬票左右；這一次的大選，仍然是民主黨的候選人拜登（Joe Biden）拿下，雖然不知道會贏多少票，但重點就是贏了川普。

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原PO就好奇，為什麼加州選區如此鐵藍，「藍到共和黨開票都要先扛55-0開局下去打，民主黨有在這邊推什麼政策嗎？」貼文一出，馬上有人指出「極左啊」、「外來人口太多」，甚至直說加州很多「左膠（原於香港的說法，指不現實的左翼分子，或只講理想的左派人士）」。

不過也有人表示，因為很多產業、有錢商人都是在加州區發展，不管是經濟、娛樂、運動等產業，利益涵蓋全球，其中，又以大陸市場為宗，「賺人民幣最多的都集中在這了」、「加州如果獨立，會是世界第三大經濟體。富到流油」、「矽谷，特斯拉，好萊塢，迪士尼都在加州」、「有錢人一堆，這些大多是民主黨的票。」