選舉之夜→選舉周！「關鍵5州」只開出一地　外媒預測：勝差將非常小

記者黃心瑀／綜合報導

美國總統大選進入拉鋸戰，外媒直指選舉夜很有可能直接變成選舉周，更點出這次選舉勝差將會非常小，川普、拜登兩位候選人若想要贏得選戰，恐怕沒那麼簡單。

▲2020美國總統大選。（圖／路透社）

根據《BBC報導》，這場全國性的選舉正逐漸演變成少數幾州的拉鋸戰，分別為著名搖擺州亞利桑那州、喬治亞州、威斯康辛州、密西根州和賓州。川普跟拜登稍早都已經發表談話，兩方皆認為自己會或的最後的勝利，而川普更稱美國總統大選中存在著「詐欺」行為，將下令高等法院停止計票。

依照目前的狀況來看，拜登已經拿下亞利桑那州，這意味著民主黨還得再贏的三個在2016年被稱為「藍牆州」的其中兩州（威斯康辛爭、密西根州和賓州）才能打贏這場選舉；但拜登在這三州目前還是處於落後狀態，不過隨著開票的持續，他依然有翻盤的可能性。

報導中指出，賓州還有140萬以上的郵寄選票，而登記這些票可能需要幾天的時間，所以預計離大選結果公布還得花上一段時間。密西根州（底特律）和威斯康辛州也都還未完全開票完畢，目前看還情勢似乎較為偏向民主黨。至於喬治亞州則算是一個「外卡州」，若是拜登順利拿下，即為翻盤共和黨在搖擺州的票倉。

BBC指出一場近似噩夢的場景正在形成，因為拜登跟川普似乎都確信自己已經勝利，不過在兩大領導人的發言底下，藏著的仍是美國是一個分裂嚴重的國家。美國選民沒有以讓和有意義的方式推翻川普，但他們也沒有給予另一位候選人振奮人心的認可。這場選舉取而代之的是劃定戰線，無論贏家是誰，政治戰爭都將繼續。