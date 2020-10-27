草埔森永隧道開放非管制大貨車通行　單日開12張罰單

▲屏東監理站會同屏東縣警方針對草埔隧道開放非管制大貨車通行，實施聯合稽查工作。（圖／屏東監理站提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站會同屏東縣警方針對草埔隧道開放非管制大貨車通行，25日實施聯合稽查工作，共告發12件違規案件，其中一件行車紀錄器未裝紀錄卡紙，違反處罰條例18條，被開罰9000元。

屏東監理站說，位於台東、屏東兩縣交界，橫跨達仁鄉森永村與獅子鄉草埔村的南迴公路草埔森永隧道，是全國第5長隧道，自通車以來開始，為行車安全，針對各項行車規範如保持行車安全距離、禁止變換車道、依規定車速行駛等，即訂定較嚴格規定。

站長洪美芳表示，該隧道於19日起開放非管制大貨車通行，該監理站陸即陸續會同屏東縣警察局交通隊不定時實施監警聯合路邊檢查，並加強對大貨車駕駛宣導外，另提醒一個重要的環節，就是「號誌」；長隧道內的號誌與標誌多為可變號誌，可以依照前方的狀況調整最高速限，而可變的資訊號誌，可通知用路人重要的路況訊息，及許多的指引燈號、攝影機、FM廣播系統與擴音喇叭的配備，來提升安全的規格，避免車禍發生。

25日的聯合稽查業工作，舉發胎紋不足4件、滅火器不符規定6件、不當使用行車紀錄器1件及駕照不符規定1件。

除針對檢查重點對駕駛人資格、滅火器、輪胎胎紋、行車紀錄器等項目查核外，特別檢查貨物綑綁牢固情形，並提醒駕駛人，進入隧道後除應開啟大燈外、行駛外側車道，與前車保持適當安全距離，禁行內側車道，嚴禁超速、超車，及不可有惡意逼車違規行為，並當場加強宣導長隧道行車安全，才能在發生意外時緊急應變，期望加強長隧道安全常識的提升，強化用路人長隧道防災能力，提供用路人更安全的行車環境。

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