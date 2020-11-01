點百元餐！他翻口袋沒小鈔「霸氣付1000」：不用找了　外送員嚇壞

▲原PO送外送遇到霸氣客人說「不用找了」。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

叫外送時除了可以用信用卡線上付款之外，也可以取餐時付現金，一名外送員接到一筆不滿百元的訂單，送到指定地點時，由於對方身上只有千鈔，便直接拿給他，並說「沒關係不用找了，我要去運動，身上不想帶零錢」，超霸氣行徑讓他直呼「真的很任性！」

該名外送員在臉書社團「UberEATS台灣」發文，將餐點送到指定地點後，由於前來取餐的人不是訂餐的人，以為餐點已經付過錢了，身上也沒有小張的鈔票或是零錢，於是外送員親切的說，「沒關係，您再上去拿錢也可以，我在這等您」。但對方覺得回家拿錢很麻煩，便直接從口袋拿出千鈔，並說「我這有一千元，沒關係不用找了，我要去運動，身上不想帶零錢」。

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▲客人因為要去運動，身上不想拿零錢，便跟外送員說不用找錢。（示意圖／記者李毓康攝）

外送員當場愣住，這一筆訂單不到百元，對方竟然拿出一千元，還說不用找錢，他自嘲，「看到他這樣，總覺得和我好像啊，買99元付100元，『沒關係，不用找了』，但差了好幾百倍，有錢，真的很任性，900多元上去放一下都不願意，時間比金錢更重要」。

貼文一出後，引起網友熱議，「會不會被他老婆投訴你多收了他901元，然後吃警告或扣錢」、「每秒幾十萬上下的男人」、「我股票五分鍾就跳輸贏好幾萬了，我還上去拿錢嗎」、「我還遇到錢不夠的，想說晚餐時段要跑就幫她墊了」。但也有人認為這是創作文，「夢裡什麼都不意外」。