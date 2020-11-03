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美國總統候選人其實有「1216人」　自由意志黨、美國綠黨都有參選

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▲▼美國大選,投票。（圖／達志影像／美聯社）

▲2020美國總統大選其實有「1216位」候選人。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統大選11月3日開始進行投開票作業，包括台灣在內的世界各國都相當矚目這次大選的結果，角逐這個「地球上最有權力人類」大位的候選人，其實不只現任總統川普（Donald Trump）與前副總統拜登（Joe Biden），2020美國總統大選共有1216位候選人參選，除了民主、共和兩大黨之外，比較有影響力的分別是自由意志黨的喬根森（Jo Joregensen）以及美國綠黨的霍金斯（Howie Hawkins）。

▲▼2020美國總統大選自由意志黨（Libertarian Party）候選人喬根森。（圖／翻攝自Jo Joregensen facebook）

▲2020美國總統大選自由意志黨（Libertarian Party）候選人喬根森。（圖／翻攝自Jo Joregensen facebook）

喬根森代表美國第三大黨自由意志黨（Libertarian Party）參選，她是除川普與拜登之外，唯一一位被列上全部50個州選票名單的候選人，也是自由黨的第一位女性總統候選人。喬根森擁有博士學位，目前在南卡羅來納州的克萊姆森大學（Clemson University）任教。

自由意志黨主張減少政府管制，支持更自由的市場經濟，包括大幅縮減政府機關架構及其預算，減少政府管制，想讓美國成為「大型的瑞士」，「既武裝又中立」，既非「和平主義者」也非「孤立主義者」，也不做「世界警察」，還要撤回駐外美軍，強調自由意志黨既有「右翼的經濟自由」，也有「左翼的社會自由」。

由於美國總統辯論委員會規定，候選人必須獲得15%以上的民調支持率才能參加總統辯論，喬根森曾在接受《福斯新聞》訪問時抱怨，這個制度無異於將第三方的獨立聲音拒於門外。

▲▼2020美國總統大選綠黨（Green Party）候選人霍金斯。（圖／翻攝自Howie Hawkins facebook）

▲2020美國總統大選綠黨（Green Party）候選人霍金斯。（圖／翻攝自Howie Hawkins facebook）

美國綠黨（Green Party）候選人霍金斯是一名社會主義者，也是美國綠黨的創始人之一。他現年67歲，退休前曾做過貨車司機、建築工人、卡車卸貨工等，至今已經參選24次各種不同的職務，不過全都落選收場。霍金斯成功登上29個州和華盛頓特區的大選選票名單。

由於各州對於登上選票選項的規定不一，沒有出現在選項中的候選人，選民可以將候選人名字手寫在選票上進行投票。

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