超強大充電板「MagSafe Duo」上市指日可待！　韓國已通過合規測試

▲蘋果無線充電板「MagSafe Duo」即將上市。（圖／Apple提供）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果一直沒有放棄無線充電板的計畫，尚未發布的「MagSafe Duo」無線充電板，預估可以同時為 Apple Watch 充電，目前此項目已通過韓國國家無線電研究機構（NRRA）的合規性測試，意味著 MagSafe Duo 的上市日期指日可待了。

雖早在 2017 年 9 月，蘋果就曾提出 AirPower 的計畫，但後來因為技術無法達到標準等緣故，遲遲沒有發布。終於在今年我們重新看到 MagSafe 系列配件的推出，儘管蘋果尚未提供充電板的詳細資訊，且未在 Apple Store 中列出，但蘋果宣稱它將在晚些時候到來。

▲韓國通過 MagSafe Duo 的合規性測試。（圖／韓國NRRA）



據外媒《MacRumors》報導，蘋果一項名為「MagSafe Duo Charger」的產品已在今日通過了韓國 NRRA 的合規性測試，照理來說，這應該意味著距離正式推出上市的日子不遠了。

下周蘋果將在台灣時間 11 日凌晨 2 點，舉辦第三場秋季線上發表會，主角估計是首款搭載自家處理器的 Mac 電腦，不過如今傳出 MagSafe Duo 通過測試的消息，或許我們也有望在這場發表會上看到它的蹤影。

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