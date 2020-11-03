iPad Air 4 正式開賣啦！　今天下單最快 11/13 到貨

▲今年秋季剛推出的全新 iPad Air，今日正式開賣。（圖／Apple）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果在 9 月發布兩款最新的平版，第四代 iPad Air 和第八代 iPad，今（3）日正式上市開賣，現已可在官網直接選購。依照台灣官網顯示，目前下訂單最快到貨日期為 11/13～11/18，iPad 起價在 10,500 元，iPad Air 則起價 18,900 元。

iPad Air 這次外觀設計承襲 iPad Pro，同樣採用方邊造型設計，採全螢幕 Liquid Retina 顯示器，還將 Touch ID 回歸到右上側的電源鍵上，可支援 ApplePencil、聰穎鍵盤和巧控鍵盤。雖僅有 10.9 吋可選，但 iPad Air 一共推出了太空灰、綠、銀、玫瑰金、天藍五種相當有質感的顏色。

iPad 依舊採弧邊設計，搭載 10.2 吋的 Liquid Retina 顯示器，共推出金、銀、太空灰三種顏色，配件可支援聰穎鍵盤和 ApplePencil，值得注意的是，它僅能支援第一代的 ApplePencil。

iPad 這次搭載 A12 處理器，而 iPad Air 則搭載 A14 處理器。蘋果宣稱，A14 的 CPU 效能較 A12 快上 40％，GPU 效能也較 A12 快上 30%，新一代神經網路引擎從 8 核變 16 核，每秒可處理 11 兆次操作，加速機器學習，同時提升繪圖處理速度。

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