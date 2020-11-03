　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果正在開發小型的 Mac Pro　下周將至少登場三款新電腦

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼蘋果公布美西時間11月10日將舉行發表會。（圖／取自Apple.com）

▲蘋果宣布將於台灣時間 11 月 11 日舉行第三場線上秋季發表會。（圖／取自蘋果官網）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果宣布第三場線上秋季發表會，將於台灣時間 11 日凌晨 2 點舉辦，外界預計此次登場的主角將是首款搭載蘋果自家晶片的全新 Mac 系列電腦。

知情人士表示，蘋果和海外供應商正在提升三款配備蘋果處理器的 MacBook 的生產，包括 13 吋和 16 吋的 MacBook Pro，以及一台 13 吋的 MacBook Air，鴻海（2317）子公司富士康正在為其組裝兩台 13 吋的筆電，而 16 吋的電腦則由廣達（2382）製造。據悉，13 吋的型號在生產上領先，至少這兩款筆電將在下週的活動中展出，除了處理器之外，這些設備不會進行重大的設計更改。

《彭博》報導，蘋果與英特爾長達 15 年的合作關係將在下週新的 Mac 問世後正式解除。蘋果的 Mac Pro 是具有許多擴充插槽的大型電腦，還有知情人士表示，蘋果正在開發另一款較小的型號，不過還不清楚何時會發布。

蘋果在個人電腦市場上的市佔率不到 10％，因此對英特爾的直接影響可能有限。首批 Mac 處理器將基於 iPhone 12 和最新的 iPad Air 中使用的 A14 晶片，並且蘋果內部的測試表明，它們取代英特爾後的電源效率得到了提升，新設備還會搭載蘋果設計的圖形和機器學習處理器。

＃ 對面的女孩看過來～～

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
金門巨蟒照超嚇人！慘被壓死陳屍路旁　專家一看曝真相
六月5歲兒過敏「爆棄養3隻貓」　網怒開砲：最壞身教
快訊／北市38歲警沒來上班　驚見倒臥家中猝死
勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星官網洩密！　準備再推新機「Galaxy Note 20 FE」

漢堡王AppClips快速點餐體驗！券券：將有超過500間店家啟用

蘋果發布watchOS 7.1 Beta　聽力保護功能再升級

蘋果正在開發小型的 Mac Pro　下周將至少登場三款新電腦

小米購物節11／6開跑　掃拖機器人4千元有找、空氣清淨機不到5500

iPhone 12相機傳「綁雲端系統」！ 壞掉只能送原廠

iPhone 12 真不耐玩！　實測結果竟較 iPhone SE「短命」

獨／直擊工程師使用iPhone 12 Pro掃描效率高的原因是LiDAR

快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」

雙11大戰開打　小米超級購物節開跑、最大獎祭出單筆訂單全額免費

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

劉在錫自曝「19歲初吻」！全場超質疑　車太鉉猛攻：20多歲是他最醜的時候ＸＤ

《動力火車》花蓮飆唱《永遠不回頭》喊：很累！！　新歌首唱《忠孝東路走九遍》第二集

道士開鐵桶驚見「沉冤16年白骨 」他嘆上香也不敵怨氣：已衰半年

馬來西亞女大生擲筊1次就允杯！　父母行兇座車旁招魂：我們回家

三星官網洩密！　準備再推新機「Galaxy Note 20 FE」

漢堡王AppClips快速點餐體驗！券券：將有超過500間店家啟用

蘋果發布watchOS 7.1 Beta　聽力保護功能再升級

蘋果正在開發小型的 Mac Pro　下周將至少登場三款新電腦

小米購物節11／6開跑　掃拖機器人4千元有找、空氣清淨機不到5500

iPhone 12相機傳「綁雲端系統」！ 壞掉只能送原廠

iPhone 12 真不耐玩！　實測結果竟較 iPhone SE「短命」

獨／直擊工程師使用iPhone 12 Pro掃描效率高的原因是LiDAR

快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」

雙11大戰開打　小米超級購物節開跑、最大獎祭出單筆訂單全額免費

受疫情與小聯盟變革影響　大聯盟取消冬季、球團老闆會議

DQ數位能力疫後增能！「職變論壇」助青年就業、翻轉職涯

倒閉潮來了！旅行社「一個月收11家」　今年停業家數達去年2倍

衝了！漢堡王罪惡「巧克力華堡」全台都吃得到了　2新花生醬口味同步登場

林鄭月娥赴北京　爭取支持「復甦香港經濟」措施

蓋房子比較虧？　「虧雞福來爹」高價賣史博館6000坪地

影／7旬婦有心腎疾病「打流感疫苗後死亡」　接種疫苗廠牌曝光

代銷保證預售屋可貸9成！網揭背後「暗黑話術」：房貸+信貸真的硬

快訊／張毅告別式訂11/19二殯至善二廳　琉璃工房稍晚正式公告

拿外送回頭少1隻貓！　媽衝1樓調監視器...電梯門一開險嚇哭

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

3C家電熱門新聞

iPhone 12 真不耐玩！　實測結果竟較 iPhone SE「短命」

LINE大當機！照片影片冒全白驚嘆號

臉書上打這名字　100%刪加鎖

Galaxy「S系列」旗艦新機傳已開始生產　渲染圖顯示有五鏡頭

i12 Pro 才買一星期！邊框整條「翹起來」

Google發現Win7到Win10零日漏洞　微軟將盡速釋出安全修補

蘋果正在開發小型的 Mac Pro　下周將至少登場三款新電腦

雙11小米掃拖機器人4千元有找

傳 iPhone 13 「修瀏海」！　鏡頭數量提升到 4 顆

獨／工程師用愛瘋12 Pro製圖直擊

11月起微軟強制IE退休！　部分網址用Edge才能連

比 iPhone 12 Pro Max 更大！　爆料者：iPhone 最大容量挑戰 1TB

出遊出油靠三星　手錶耳機助甩肉

漢堡王AppClips快速點餐體驗

更多熱門

相關新聞

Mac發表會下周登場！彭博盤點「今年亮點」

Mac發表會下周登場！彭博盤點「今年亮點」

蘋果宣布第三次發表會將於美西時間10日上午10時（台灣時間11日凌晨2時）開始，外界預計此次將發表全新搭載蘋果自家晶片的Mac系列電腦。

雙11搶蘋果　iPhone旅充組殺破10元有找

雙11搶蘋果　iPhone旅充組殺破10元有找

iPhone 12 真不耐玩！　實測結果竟較 iPhone SE「短命」

iPhone 12 真不耐玩！　實測結果竟較 iPhone SE「短命」

獨／工程師用愛瘋12 Pro製圖直擊

獨／工程師用愛瘋12 Pro製圖直擊

傳 iPhone 13 「修瀏海」！　鏡頭數量提升到 4 顆

傳 iPhone 13 「修瀏海」！　鏡頭數量提升到 4 顆

關鍵字：

蘋果AppleMac

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

快訊／罔腰道歉了！「希望民宿老闆能原諒我們」148字謝罪

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

被爆破壞民宿！罔腰「誰包棟喝酒不嗨？」怒嗆老闆

罔腰被控醉毀民宿…前男友出面幫道歉：我會賠償

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

電梯壞了！15樓住戶大戰外送員　神對話網笑翻

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

惡意破壞綠島民宿　女網紅身分遭起底

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

更多

最夯影音

更多
女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭
網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面