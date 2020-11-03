蘋果正在開發小型的 Mac Pro　下周將至少登場三款新電腦

▲蘋果宣布將於台灣時間 11 月 11 日舉行第三場線上秋季發表會。（圖／取自蘋果官網）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果宣布第三場線上秋季發表會，將於台灣時間 11 日凌晨 2 點舉辦，外界預計此次登場的主角將是首款搭載蘋果自家晶片的全新 Mac 系列電腦。

知情人士表示，蘋果和海外供應商正在提升三款配備蘋果處理器的 MacBook 的生產，包括 13 吋和 16 吋的 MacBook Pro，以及一台 13 吋的 MacBook Air，鴻海（2317）子公司富士康正在為其組裝兩台 13 吋的筆電，而 16 吋的電腦則由廣達（2382）製造。據悉，13 吋的型號在生產上領先，至少這兩款筆電將在下週的活動中展出，除了處理器之外，這些設備不會進行重大的設計更改。

據《彭博》報導，蘋果與英特爾長達 15 年的合作關係將在下週新的 Mac 問世後正式解除。蘋果的 Mac Pro 是具有許多擴充插槽的大型電腦，還有知情人士表示，蘋果正在開發另一款較小的型號，不過還不清楚何時會發布。

蘋果在個人電腦市場上的市佔率不到 10％，因此對英特爾的直接影響可能有限。首批 Mac 處理器將基於 iPhone 12 和最新的 iPad Air 中使用的 A14 晶片，並且蘋果內部的測試表明，它們取代英特爾後的電源效率得到了提升，新設備還會搭載蘋果設計的圖形和機器學習處理器。

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