滿堂紅「父子鬧翻全退股」內幕　兒：不會再和爸一起工作

▲資深影評人王清華，身兼麻辣鍋品牌滿堂紅主要股東，兒子擔任副總，但父子倆人因經營理念不合，突然在今年雙雙退出營運。（圖／CTWANT提供）

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連鎖麻辣火鍋店「滿堂紅」，號稱全台第1家高檔吃到飽火鍋品牌，主打頂級肉品和高檔冰淇淋，全盛時期除了台北之外，在桃園、台中都有分店，雖然每人平均消費要價1千元，但仍掀起一起風潮。5年前第二代接班後，還在信義區「Bellavita」成功插旗，但沒想到今年3月突然揚言「未來不會再與父親共事」，而身為大股東的父親也在8月釋出所有股份，全面退出滿堂紅經營團隊。

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本刊調查，創立於2006年的滿堂紅，當時王清華（72歲、王父）與3個朋友組成，後來改3位股東共同經營，其中王父持股最多。滿堂紅主打1千元高檔食材吃到飽，雖然價格偏高，但仍讓許多饕客趨之若鶩，年營業額破千萬。

▲滿堂紅在2007年成立，全盛時期全台有6家分店。（圖／CTWANT提供）

王清華除了是火鍋店最大股東，還有一個身分也很特別，他是資深影評人，更曾擔任過前金馬獎執委會祕書長，他有2個兒子，次子在大陸工作，長子王鄰硯（38歲、王男）有英國金融及管理雙碩士學位，2015年，他辭去工作從大陸返台後，進入「滿堂紅」擔任副總，對餐飲一竅不通的他還從廚房學起，原以為能大展拳腳，結果卻跟想的不一樣，他更在今年3月離開滿堂紅。

「我已經離開公司，也搬離跟父親同住的家，開始過自己的新生活。」王男更表示，「未來不會再和父親一起工作」，動作頻頻，似乎與父親關係陷入冰點，有意與家裡做切割。

▲王清華大兒子王鄰硯是前滿堂紅副總，他今年3月離職後甚至搬離與父母同住的家，打算跟父親劃清界線，切割關係。（圖／CTWANT提供）

本刊求證王清華是否因公司經營導致父子關係鬧僵，他低調表示，與兒子的確有意見上的分歧，年輕人有自己的看法，其他不願多說。他也指出自己在滿堂紅擔任執董已經7年多，自己年紀已大，考量種種決定卸下職務後跟兒子一起離開公司，今年8月已經賣掉所有股份。

滿堂紅副總張代正則說，王家父子離開公司屬於私人決定，牽涉公司內部股權，不便多說。而兩人離開後未影響營運，目前4家分店都正常營業，未來將有其他分店拓點計畫。

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