睪丸大 ≠ 床上戰力強！醫曝恐怖真相：可能罹腫瘤　比「OK手勢」秒檢測

▲泌尿科醫師指出，睪丸其實有標準尺寸。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

對於多數男性來說，床上的表現攸關面子和尊嚴，總希望能在伴侶面前大展雄風，因此衍生出了不少迷思。亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑醫師表示，很多人都認為男生的睪丸越大，就代表性能力越強，然而真相並非如此，如果蛋蛋大小超出平均值，除了可能是感染、水腫，甚至有長腫瘤機率。

醫師邱鴻傑近日在YouTube頻道《健康多1點》說明，睪丸就像一個工廠，除了可以分泌精子，同時也負責製造男性荷爾蒙，但睪丸大小和產出的荷爾蒙不一定成正比，所以睪丸越大不代表性能力越強；而睪丸的體積其實有平均尺寸，只要介於15至25立方公分，都屬於正常範圍，且左右兩側差距通常不會太大。

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邱鴻傑進一步指出，如果睪丸的大小低於平均值過多，代表可能有萎縮的狀況，很可能會影響到分泌；然而睪丸大也不用高興得太早，若尺寸高出平均值，很可能代表睪丸有感染問題，或是陰囊出現水腫，最壞的情況下，也不能排除是睪丸腫瘤的機率。

至於該如何判斷睪丸大小是否正常？醫生建議，男性朋友可以在洗澡時，用手指比出「OK」的手勢，再將睪丸放到食指和大拇指圈出的範圍裡，如果直徑和圈圈差不多，代表睪丸的尺寸屬於正常範圍，如果輕易穿過圈圈或超出範圍太多，就顯示睪丸可能有過小、過大的情形，建議及早到泌尿科接受進一步評估。

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