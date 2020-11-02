葉文忠／出征？是出恭吧！

▲美國大選即將揭曉，牽動著台灣未來。（圖／達志影像／美聯社）

文／葉文忠

兩岸間的動盪，配合著美國大選一路狂飆，終站將至，全球從未如此屏息以待過，幾個月來，因為川普的操作，蔡英文的配合，兩岸充斥著文化大學社科院院長趙建民所謂「準戰爭狀態」的訊號，原本許多專家們判斷軍演、戰機騷擾只是一齣各取縮所需的戲，但此時假戲正快速地往真演方向而去，老共一場「終結內戰」的整軍，看似也已經展開。

大陸中央台丟出「台諜案」，是一個由官方啟動全面「仇台」的內宣，也意謂著老共對蔡政府「聽其言、觀其行」的終點到了，台灣也跟著爆出軍情局3退將上校的「共諜案」，「擒賊」諜報戰各自成為大內宣的素材，這作為開戰前夕的「精神喊話」不可言喻，再加上蔡政府正進行「擴大教召」，這些訊息正編織出引信的嘶嘶火光。

國慶後爆出了斐濟事件，兩岸外交人員動手幹架，若照之前的「辣台妹」言行，二二八都能哭腔戲演了數十年，這齣戲還不炸鍋？但蔡政府卻完全壓制且異常低調，國慶演說虛與委蛇，官方認證的「武漢肺炎」換成了「新冠肺炎」，結尾竟說了「中華民國生日快樂」，蕭美琴國慶文章上「台灣109年生日快樂」，默默的改成了「中華民國109年生日快樂」，吳釗燮說「台美目前不尋求建交」，綠官們這些弔詭的「錯亂」行徑，就是答案。

看倌們總該看穿了吧？蔡英文這兩年汽油桶和一根火柴在手，這下操作過了頭，火柴棒已經劃過盒邊，國慶演說那一幕，不過是辣台妹卸濃妝現素顏，急著吹熄火柴棒，躲回「中華民國」下保平安。

▲蔡英文國慶講話一改過往辣台妹形象，空氣真的變了。（圖／本報資料照）

國慶後，對岸看破蔡英文的軟調子，官方用詞反越來越強硬，以前還讓台灣有模糊空間，現在直接拿掉海峽中線，親綠的民主基金會最新民調，號稱八成人願意為台灣而戰，簡單的推理就知道鬼扯，817萬並不是八成，兩岸危殆，樓子是蔡英文捅出來的，至少韓國瑜500多萬的支持者，就不可能願意替民進黨的「這個國家」賣命，徐佳菁曾說「八二三是共產黨在跟國民黨打仗」，那同理，今日台海危機是民進黨和共產黨的衝突，和台灣民進黨以外的人都沒有關係，我們一旁嗑瓜子即可。

另一份ETtoday的民調，有44.9%的人願意上戰場，同意恢復徵兵制也高達66.6%，但進入年齡層分布後，18-19歲有高達96.3%願意上戰場，但只有12.5%願意被徵兵，看懂了吧？這就是台灣的娃兒，鍵盤喊打喊殺我滿分，要我為此入伍，沒門兒。蔡英文只要演習，就會加一項「反斬首」，這是露了「一旦開戰我就逃」的餡，所謂的「一兵一卒」絕對不會是她，官字兩個口，「戰到一兵一卒」，卻盡是和戰場無關的人。

英國國際民調機構YouGov，也發布一份全球15個國家美國總統大選的民調，整個歐洲支持拜登和川普的比例，最高80：6到最低58：20，支持拜登比上支持川普，從數倍到數十倍都有，這些數字真義不僅是「不支持川普」，根本是「厭惡川普」，而亞太地區包含香港在內，也是一面倒的唾棄川普，意味著全球都巴不得川普快滾，唯獨台灣30：42，是全球最大「川粉營」，背後的潛台詞是台灣正把川普當「救世主」，蔡政府控制著媒體成天催眠著台灣人，誰醜化大陸，就是哥兒們。這數字也透漏台灣川普支持者的俗仔樣，川普是無賴痞子賤貨都沒關係，幫我打架就好，而他們真的傻到以為若真開戰川普會救台灣？川普對攻擊性武器的軍售批准，明白著告訴蔡英文「自己買刀自己砍吧」。好吧，和對岸開戰就算美國真的出兵，但看過哥吉拉吧？怪獸對打，最慘的永遠是腳邊被踩扁的東西。

▲一次又一次的軍售，台灣已走向烽火邊緣。（圖／本報資料照）

媒體不斷放大「西南角」海域被解放軍「入侵」，每聽到這兩字便覺可笑，咱的防空識別區的「西北角」事實上已涵蓋到江西，解放軍敢恣意的穿越我們的西南角，那我們能恣意的穿越我們自己的「西北角」嗎？「入侵」二字對兩邊的憲法來說都是笑話，因為都是“一中”憲法，兩個一中憲法是什麼概念？一言以蔽之，台灣涵蓋的領土都是大陸的，大陸涵蓋的領土都是台灣的，既然都是國境，哪來入侵？而這正是讓台獨窒息的「一中框架」，民進黨當然不敢認「九二共識」，說白了，老共以前尊重你國民黨還認一中，就讓著點，今天妳蔡政府暗獨香腸已經切到底了，老共被迫以行動標識「一中」，面對識別區那就“直飛”吧。

▲台灣所謂的防空識別區，範圍涵蓋到了江西。 （圖／資料照／國防部提供）



蔡英文跑到軍校喊著「國土主權、寸步不讓」，一副隨時都可以「出征」的狠樣又來了，寸步不讓？釣魚台變「石垣市登野城尖閣」、漁民遭日艦衝撞的時候，主權呢？妳對日本讓了170公里，剛好退到三貂角；還有那老美「餵毒」也乖乖吃的萊豬呢？美日面前就是個龜孫，出征變出恭，這群綠官與1450們，面對戰爭會視死如歸，豬屎也能吃了。

疫情尚未讓台灣成為重災區，其實蔡政府不告訴你的，是我們更需要大陸“紓困”，大陸自「武漢封城」的最強抗疫手段後，讓中國成功度過浩劫，今年的經濟數字已是全球之冠，後三季全數正成長，光第三季GDP就達人民幣26.6兆，同比增長4.9%，台灣GDP數字一直保持四成以上是「親中遠美」，今年更創新高，達到了46%，靠著大陸的活水源源不絕，蔡政府就像是騎在烏龜上蠍子，打從上任就沒事螫螫對岸，真是活得不耐煩，但和寓言故事不一樣的，是台灣這隻蠍子最終不是淹死，牠不但螫不死烏龜，而是烏龜終於決定一口吞了蠍子。

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