美國惡霸犬請願成功　農委會：「不具攻擊性」排除列屬危險性犬隻

▲美國惡霸犬。（資料照／記者林敬旻攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委林楚茵、蔡易餘、劉建國與高嘉瑜日前一同召開記者會，為民眾以及美國惡霸犬向農委會陳情，表達美國惡霸犬不應列為危險性犬隻，更不應該與比特犬一樣被禁止飼養。對此，農委會認為，美國惡霸犬不具攻擊性，排除美國惡霸犬列屬危險性犬隻。



林楚茵指出，犬隻傷人別有原因，主管機關不應單靠外型或血統禁止飼養相關犬隻。而農委會黃金城副主委也於記者會回應，目前僅為法令預告，在預告結束後，會請畜牧處重新評估，是否要公告執行禁養法令。





針對此次記者會，農委會也於10月22日回函林楚茵及其他委員，表示基於美國惡霸犬是由美國史大佛下比特鬥牛犬育成，屬比特犬的混血犬隻，因其混血比例經長年育種已甚低不具攻擊性，故後續將予調整，排除美國惡霸犬列屬危險性犬隻之適用。



林楚茵回應，很高興看到農委會此次用心聆聽到民眾的聲音，也根據科學知識來實事求是，期待未來農委會等行政機關都能如此穩健扎實地施政，也不忘提醒民眾跟犬隻初次見面，都要先打聲招呼互相適應，才是與狗狗相處最好作為，後續有關比特犬種的禁養管制，也會排除美國惡霸犬。

▼農委會排除美國惡霸犬列屬危險性犬隻。（圖／農委會提供）