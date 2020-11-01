彰化員林「販賣機」神秘紙條遮住…15元飲料狂賣！台主公布答案了

▲員林「販賣機」用神秘紙條遮住…15元飲料狂賣！（圖／翻攝爆廢1公社）



記者許力方／綜合報導

彰化員林出現一台神秘的販賣機，矗立在火車站旁一家彩券行外，外表看似一般，蒐集了台灣常見的罐裝飲料、罐頭，品項五花八門，其中有一格老闆則用紙板寫上「選擇困難專用」，售價只要15元，結果路過民眾一看又驚又喜，直呼「太貼心了」，機台在網路引發熱議，老闆也特地出面解答謎底。

民眾日前經過員林火車站，意外發現一台特別的販賣機，三排貨架提供各式各樣的飲料，都是老牌的長青熱門商品，包括汽水、可樂、咖啡、奶茶、乳酸、蘆筍汁、能量飲料等，甚至還有牛奶花生罐頭，台灣人愛吃的應有盡有，上面還貼心地標註「久坐族指定」、「零熱量汽水」等，幫助上門的消費者縮短思考的時間。

「這也太貼心了吧！」路過民眾拍下照片PO上「爆廢1公社」，發現其中一個選項沒有實品展示，只放了一張紙牌遮起來寫著「選擇困難專用」，而且只要15元，讓她覺得超新鮮，可惜因身上沒帶零錢，「不然真的超想投看看」，好奇到底會是什麼掉出來？

文章引發熱烈回響，網友直指是「隨機出貨」、「不挑款」，紛紛笑說「15元能買什麼」、「結果掉下來是白開水」、「遇到就投了！太適合我了」、「結果掉下來15元」、「一種隱藏版的概念」、「福袋的概念」、「賭一把」運氣好搞不好會投到價格比較高的飲料，大呼「我一定投它」、「結果賣最好的是它！」

台主哈家怡則出面給答案，直指販賣機雖然標價15元，但她跟丈夫還是會隨機放到有20元的飲料進去，目前大概有5到6種不同的品項在替換，「所以每一次投，都會是不同的飲料掉下來」，而且裡面還有「隱藏版」，其他貨架上沒有的商品，讓這個品項賣得比其他更好。