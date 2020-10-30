她站樓下視訊！遭跳樓少女砸中　爸目睹「女兒瞬間從鏡頭消失」

▲15歲女孩墜樓把24歲女孩砸成重傷。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南長沙市芙蓉區華城廣場一15歲少女靜靜（化名）2019年6月26日傍晚從27樓墜落，不幸砸中了當時正在樓下與父親視訊通話的24歲女生小蘇。據目擊者透露，小蘇當時就一直在樓下打電話，剛好就站在花壇草叢這個地方。跳樓者當場身亡，而被砸女孩全身多處骨折並有多處內臟挫傷。

小蘇在長沙一家公司做會計，事發前她剛下班回社區，與父親討論妹妹高考志願一事。墜樓的15歲少女則是因成績優異，被保送至長沙1所重點中學。

事發時，小蘇父親正與女兒FaceTime，親眼目睹女兒尖叫、從畫面中消失，讓他驚覺出大事了，便與老婆連夜趕往長沙。

當時，兩女孩全身變形倒地暈死。現場民眾目睹慘案發生，立即報警和叫救護車。可惜，救護車趕到時靜靜已身亡，小蘇當即被送醫搶救。

經診斷，小蘇右臂骨折，肋骨骨折後將肺刺破，胸腔、腹部積血，事後被鑑定為6級傷殘。此後幾個月裡，她輾轉多家醫院，傷情穩定後只能靠輪椅出行，傷後需要在合適的時候取出身體多處骨頭的內固定物。

事發將近1年後，小蘇把靜靜父母起訴到芙蓉區法院，索賠各項損失93萬多元（人民幣，下同）。然而，靜靜的父母卻表示，經濟能力有限，無法承擔這麼多的賠償金額。他們認為，該事件中自己也是受害者一方，於是向法院申請了減免賠償責任。

日前，法院最終判定靜靜父母應賠償小蘇77萬人民幣（約新台幣328萬元），對於侵權一方提出的減輕賠償責任，證據不足，法院不予支持。

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