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小7世界巧克力大賞「第二件6折」　40款新品亮相「大金莎」也回歸

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▲▼小7世界巧克力大賞「第二件6折」　40款新品亮相「大金沙」也回歸（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN世界巧克力大賞11/9至12/1開跑，指定商品「第二件6折」。（圖／統一超商提供）

記者林育綾／台北報導

天氣轉涼，兩大超商龍頭紛紛強打巧克力商機！7-ELEVEN「愛‧Sharing世界巧克力大賞」將於11/9起至12/1舉行，精選歐美日韓巧克力名店商品，共40款新品，包括話題「大金莎」也回歸，在活動期間內推出指定商品最低「第二件6折優惠」。全家便利商店也推出指定巧克力商品「任選二件8折優惠」，更與Kakao Friends合作，期間內購買溫罐商品就獲專屬杯套一個。

▲▼小7世界巧克力大賞「第二件6折」　40款新品亮相「大金沙」也回歸（圖／統一超商提供）

▲世界巧克力大賞除了40款新品亮相，還有冬季限定「大金莎」也回歸。（圖／統一超商提供）

7-ELEVEN自2009年起連續舉辦「世界巧克力大賞」活動至今超過10年，根據外部調查，便利商店是消費者購買巧克力的首要通路，據7-ELEVEN內部數據顯示，每年有超過6千萬人次會到7-ELEVEN購買巧克力，而在「世界巧克力大賞」期間，平均可帶動類別整體業績較平時成長3成，尤其以攜帶方便規格、含餡具有多重口感的巧克力最為熱門。

▲▼小7世界巧克力大賞「第二件6折」　40款新品亮相「大金沙」也回歸（圖／統一超商提供）

▲▼今年「愛‧Sharing世界巧克力大賞」主打歐美日韓名店巧克力。（圖／統一超商提供）

▲▼小7世界巧克力大賞「第二件6折」　40款新品亮相「大金沙」也回歸（圖／統一超商提供）

今年「愛‧Sharing世界巧克力大賞」主打歐美日韓名店巧克力，多數商品為獨家推出限定款，滿足消費者與好友分享，或在社群上曬美照需求，也提前為接下來聖誕節送禮暖身。包括消費者票選最喜愛的比利時品牌「GODIVA」攜手合作引進全新系列、主打包覆脆糖可可碎及香濃黑巧的臻粹巧克力，並首次引進有巧克力界奧斯卡之稱「世界巧克力大賽」拿下超過百座獎項的祕魯首家精品巧克力品牌「Cacaosuyo可可之源」。

祕魯保留許多世界最原始的原生可可品種，可可之源使用祕魯頂級可可打造的80%黑巧克力，愛好者決不容錯過；也有去年熱賣的人氣商品再推新口味，像是去年上市至今已熱銷百萬包韓國Sweetory杏仁巧克力球，推出韓國Sweetory葡萄QQ巧克力球，葡萄軟糖香氣與濃郁巧克力完美融合，結合成令人無法抗拒的滋味。

▲▼小7世界巧克力大賞「第二件6折」　40款新品亮相「大金沙」也回歸（圖／統一超商提供）

▲每年必買的「大金莎」再度回歸。（圖／統一超商提供）

此次推出多款造型巧克力，包括每年必買的「大金莎」再度回歸，原價295元，活動期間內也享有第二件6折，此為金莎冬季限定品，牛奶巧克力與榛果外層，內含兩顆金莎，新款更設計透亮提袋。整體活動商品價格帶落在39至289元左右，小資族也能輕鬆入手！

▲▼小7世界巧克力大賞「第二件6折」　40款新品亮相「大金沙」也回歸（圖／統一超商提供）

▲濃巧克力大棉花糖冰銅燒。（圖／統一超商提供）

此外，7-ELEVEN今年更與「中村甜點」、南投「18度C巧克力工坊」等名店共同開發獨家商品，將創意延伸至甜點、冰品、飲料類別，更全新引進低溫配送的松露巧克力結構，陳列在18度C冷藏櫃中，讓巧克力控也能像到巧克力專門店般，品嚐到最適口感。

▲全家巧克力大賞登場。（圖／記者蕭筠攝）

而全家便利商店也推出秋冬甜食首選——巧克力大賞端架以及溫暖系新品活動。巧克力商品以精品巧克力和高可可含量的大人系口味為主軸，推出台灣之光「福灣巧克力」、「MONBANA」及「Tony’s Chocolonely」，活動期間(11/4-12/01) 購買指定巧克力商品，享有「任選二件8折」優惠；另外特別與Kakao Friends合作，活動期間凡購買溫罐商品，就可獲得專屬杯套一個。

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