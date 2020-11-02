張花冠轟台肥董座被擋「輸很多當院長」　蘇貞昌回應了

▲蘇貞昌。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

前嘉義縣長張花冠日前致詞時稱，她本來要去台肥當董事長，但被行政院長蘇貞昌擋下。對此，蘇貞昌2日受訪表示，他都是為公考量，難免讓私人失望，這是做院長的無奈。

張花冠日前出席嘉義同鄉會會員大會時，嘲諷行政院長蘇貞昌，「輸很多的人去做行政院長」，甚至認為他看了美國總統候選人拜登77歲選總統，也起了總統之心。

張花冠也爆料，當初自己因為健康因素，醫生要她不要再選舉了，所以才會想去當台肥的董事長，但被蘇貞昌擋下，「煮熟的鴨子都飛掉了，後來有機會去台農發當董事長，但這很丟臉，就沒有到任。」

對此，蘇貞昌2日受訪時說，他當院長在處理所有人事，都是為公考量，難免讓私人失望，這是做院長的無奈，但他一本大公，只有承擔，「至於說因為替新北市長侯友宜助選的原因，她不講我還不知道」。





▲前嘉義縣長張花冠。（資料照／記者陶本和攝）

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