Google發現Win7到Win10零日漏洞　微軟將盡速釋出安全修補　

▲Google從微軟Windows的產品中發現零日漏洞。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳佳穎／綜合報導

Google 資安精英隊Project Zero近日發現了存在Windows 作業系統的一項零日漏洞，恐被駭客利用攻擊，受影響系統包含Windows 7 到Windows10等版本。Project Zero 資安團隊在上週發現漏洞後，立刻向微軟通報，但微軟並沒在7天內釋出安全修補。Google今(1)日把該漏洞詳細內容公布在官方網誌上；而微軟官方已發布最新聲明，表示將在最短時間內釋出安全修補程式。

這個由Google Project Zero發現的零日漏洞沒有名字，Project Zero 團隊將它編號「 CVE-2020-17087」。這個漏洞使攻擊者能夠獲得權限，並由作業系統透過惡意程式進行攻擊。

Google的威脅情報總監Shane Huntley表示，目前尚不清楚攻擊者是誰，還有動機為何，但這些襲擊是「針對性」的，與美國總統大選無關。Google還透露，微軟計畫在11月10日公布最新安全修補程式。

但微軟並沒有確認這項釋出安全修補的日期，在聲明中，微軟表示，將在最短時間內釋出安全修補程式幫助確保最大程度的保護客戶，並最大程度地減少客戶干擾。微軟發言人也補充，針對這項零日漏洞的攻擊本質上非常有限，且有針對性，還沒有證據顯示被廣泛利用來進行攻擊。

另外，由於微軟已停止對Windows 7 正式支援，除非用戶有付費延展Windows 7的安全更新，否則這項零日漏洞無法被修補。