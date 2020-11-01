老公「送2365萬分手費」給前女友！　她無辜：「被虧欠」的金錢賠償

▲夫妻吵架。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者劉亭／綜合報導

上海人妻林琳和老公感情甜蜜，但她日前偶然看見老公李暢手機，發現對方竟然多次轉帳「分手費」給前女友吳玥，總額高達550萬元人民幣（約2365萬元新台幣），氣得她一狀告上法院。

根據澎湃新聞報導，林琳和老公相識不久後就墜入愛河，很快就結婚了，林琳婚後偶看見老公手機有數筆大額轉帳紀錄，收款人正是前女友吳玥。李暢承認，因為吳玥不斷糾纏，要求給「分手費」，為了不影響婚姻就給錢了。

林琳又驚又怒，一邊要求李暢與吳玥斷絕一切往來，還到吳玥工作的公司大鬧一場，但她之後又發現，李暢固定約每月轉帳給吳玥，一次50萬元人民幣（約215萬元新台幣）。林琳再度和李暢對質，老公堅稱沒有曖昧，但卻給不出解釋。





▲結婚後更忌諱前女友。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

林琳氣不過，將李暢和吳玥告到上海市虹口區人民法院。林琳要求，李暢對吳玥轉帳的贈與行為無效，應返還全部轉帳款項合計2365萬元。李暢完全同意林琳的訴訟請求，也同意吳玥將全部款項2365萬元全部返還給林琳一人。

但吳玥卻反駁，自己與李暢相戀多年，本已談婚論嫁，但因林琳的介入導致分手，李暢出於對自己的前感虧欠，主動提出金錢補償，並在其婚後半年內，分筆轉帳給吳玥200萬元人民幣（約860萬元新台幣），這筆「分手費」是男方自願給予的。

除了分手費之外，李暢先前曾為公司出面向吳玥借款，念及舊情，吳玥出借給公司330萬元人民幣（約1419萬元新台幣），並簽署了借款協議，還款時間為2022年；先前林琳到公司大鬧之後，李暢在吳玥的催促之下陸續轉帳還款，合計金額為350萬元人民幣（約1505萬元新台幣），與《借款協議》約定的本息金額相當。

法院經審理後認為，李暢婚後半年內，未經妻子林琳同意，數次向前任女友吳玥支付「分手費」的行為，有違公序良俗，損害了林琳對夫妻共同財產享有的權益，應屬全部無效。最終，法院判決由吳玥返還林琳860萬元新台幣。