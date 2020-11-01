　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

老公「送2365萬分手費」給前女友！　她無辜：「被虧欠」的金錢賠償

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼情侶,夫妻,吵架,道歉。（圖／翻攝自pakutaso）

▲夫妻吵架。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者劉亭／綜合報導

上海人妻林琳和老公感情甜蜜，但她日前偶然看見老公李暢手機，發現對方竟然多次轉帳「分手費」給前女友吳玥，總額高達550萬元人民幣（約2365萬元新台幣），氣得她一狀告上法院。

根據澎湃新聞報導，林琳和老公相識不久後就墜入愛河，很快就結婚了，林琳婚後偶看見老公手機有數筆大額轉帳紀錄，收款人正是前女友吳玥。李暢承認，因為吳玥不斷糾纏，要求給「分手費」，為了不影響婚姻就給錢了。

林琳又驚又怒，一邊要求李暢與吳玥斷絕一切往來，還到吳玥工作的公司大鬧一場，但她之後又發現，李暢固定約每月轉帳給吳玥，一次50萬元人民幣（約215萬元新台幣）。林琳再度和李暢對質，老公堅稱沒有曖昧，但卻給不出解釋。

▲結婚,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲結婚後更忌諱前女友。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

林琳氣不過，將李暢和吳玥告到上海市虹口區人民法院。林琳要求，李暢對吳玥轉帳的贈與行為無效，應返還全部轉帳款項合計2365萬元。李暢完全同意林琳的訴訟請求，也同意吳玥將全部款項2365萬元全部返還給林琳一人。

但吳玥卻反駁，自己與李暢相戀多年，本已談婚論嫁，但因林琳的介入導致分手，李暢出於對自己的前感虧欠，主動提出金錢補償，並在其婚後半年內，分筆轉帳給吳玥200萬元人民幣（約860萬元新台幣），這筆「分手費」是男方自願給予的。

除了分手費之外，李暢先前曾為公司出面向吳玥借款，念及舊情，吳玥出借給公司330萬元人民幣（約1419萬元新台幣），並簽署了借款協議，還款時間為2022年；先前林琳到公司大鬧之後，李暢在吳玥的催促之下陸續轉帳還款，合計金額為350萬元人民幣（約1505萬元新台幣），與《借款協議》約定的本息金額相當。

法院經審理後認為，李暢婚後半年內，未經妻子林琳同意，數次向前任女友吳玥支付「分手費」的行為，有違公序良俗，損害了林琳對夫妻共同財產享有的權益，應屬全部無效。最終，法院判決由吳玥返還林琳860萬元新台幣。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／土城中油瓦斯站漏氣！　員工疏散封鎖周邊道路
父母到棄屍地招魂　媽媽痛哭倒地：女兒，我們回家
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
快訊／35歲韓女星家中身亡　媽媽陳屍在旁
秀姑巒溪驚見「人彘」！　他見屍連做9天惡夢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

3歲男童幼稚園「跳樓」！將門反鎖窗台墜下…樓下老師尖叫一片

陸化妝品世界消費第二　捨國貨愛用洋貨關鍵在於這件事

外媒爆華為將在上海設晶片廠　突破美國科技圍堵

追香港確診性工作者軌跡　爆「雙飛超級姐妹花」長租飯店

42歲性工作者爆確診　港府喊話尋芳客「接受檢測不洩個資」

海南省委常委童道馳違紀被查　五中全會後首位落馬高官

正妹老婆哺乳期間出軌！　男離婚10天「與大18歲愛人」結婚

習近平何時訪日？　孔鉉佑：等待最適當時機、環境和氛圍

女同事給了一瓶牛奶！已婚IT男「以為愛情來了」…1年後進了監獄

一連15次推文反擊史達偉　華春瑩：美國才是真正滅霸　

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

3歲男童幼稚園「跳樓」！將門反鎖窗台墜下…樓下老師尖叫一片

陸化妝品世界消費第二　捨國貨愛用洋貨關鍵在於這件事

外媒爆華為將在上海設晶片廠　突破美國科技圍堵

追香港確診性工作者軌跡　爆「雙飛超級姐妹花」長租飯店

42歲性工作者爆確診　港府喊話尋芳客「接受檢測不洩個資」

海南省委常委童道馳違紀被查　五中全會後首位落馬高官

正妹老婆哺乳期間出軌！　男離婚10天「與大18歲愛人」結婚

習近平何時訪日？　孔鉉佑：等待最適當時機、環境和氛圍

女同事給了一瓶牛奶！已婚IT男「以為愛情來了」…1年後進了監獄

一連15次推文反擊史達偉　華春瑩：美國才是真正滅霸　

女兒未婚懷孕6個月！　爸媽「榮譽殺人」斧頭砍死棄屍鐵軌

三上悠亞變身《鬼滅》彌豆子　老司機：「我想當竹筒」

彰化139降速照衝！騎士目擊重機猛飆　竟「放手鼓掌」…超扯畫面曝

安妮前經紀人騙投資《玖壹壹》、韓團演唱會詐400萬　下場出爐

台南姊妹上吊凶宅不斷流標　債權人「只願降1萬」等三拍

全美確診數破920萬　川普造勢笑了：選後開除「防疫專家」！

彰化小王遭勒殺裝桶16年　道士：才要碰桶就自動倒下

快訊／土城中油瓦斯站漏氣　封鎖大安路雙向300公尺

後院被當垃圾場！他全身長滿「噁心爛瘡」　每月抓到2萬蠅

鹽埕3大飯店走入歷史！建商相中者身價翻　不幸者淪廢墟

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

大陸熱門新聞

3名精英男淪陷同一名白富美！　見面一看都沉默了……

確診者是性工作者　4名港警隔離

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

渣男約女網友見面！狂點「4千元大餐」尿遁蒸發　她急找親友借錢崩潰

女同事給了一瓶牛奶！已婚IT男想入非非…

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

撞車想逃被阻止！　男當街用磚塊猛敲「妻子爆頭亡」

中國下令研擬家庭緊急物資儲備清單

兒子跳海！　頭七當天6旬母同一位置墜海亡

外送員等太久「怒砸餐點飆罵」！廚師衝出「漏勺狂毆」...他倒地痛哭

哺乳期間出軌！　男離婚10天「與大18歲愛人」結婚

天津鐵路橋維修中倒塌！已造成6死5傷

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

連發15推回擊！　華春瑩：美國才是真正的薩諾斯

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面