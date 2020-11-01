眾多網紅齊聚美福大飯店池畔　創作者基地CreatorBase萬聖趴夜未眠

▲萬聖節細心打扮的網紅們，還有裝扮相當精緻的紅衣小女孩（圖／創作者基地提供／下同）

記者賴威志／綜合報導

2020萬聖節恰逢週末，美福大飯店邀請創作者基地CreatorBase共同創辦人Jasmine與合作網紅、團體一起畫上誇張的妝容、穿起炫目的服裝嗨玩整夜。

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▲左起第4位是創作者基地共同創辦人Jasmine，萬聖節趴踢主要邀請人。

10月31日美福大飯店池畔酒吧迎來眾多網紅參一咖、有校園娛樂類型雙胞胎Youtuber銘銘就、最近紅什麼、西西歪、Gino勁宥，當紅Future idol 未來偶像團體的CN吳承恩、蔡作園、Zena吉拿、聲林之王創作歌手施語庭、小提琴才子子安、Model宥翔、熠凱、FiFi以及多位高流量IG網紅來賓：我是阿樂（林妤臻）、咪妃、許瑜、MISS 布丁、Tomo、苔苔、傅家，等等多位KOL好友與CreatorBase員工一起參與美福「Cocoon池畔酒吧萬聖趴」。

▲現場吳承恩獻唱一首＜消失地平線＞炒熱氣氛

讓網紅們發揮創意穿上各式不同的裝扮無論是小丑女、著名IP瑪莉歐兄弟、火影忍者、紅衣小女孩、哈利波特…等，為這相對低迷的2020點亮一個美麗的週末夜。

▼最後還有搞笑版大合照～是不是很搞怪？