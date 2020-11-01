控Uniqlo變相「減薪2萬」　工作10年女店長不服連降三級遭資遣

▲離職員工控訴Uniqlo資遣員工無量化標準。（圖中人、店家與新聞內容無關／鏡週刊提供）
圖文／鏡週刊
新北市一名A小姐在知名國際服飾品牌Uniqlo任職長達10年，最高曾任職到店長職務，但今年8月公司卻以績效評比降等為由，欲對她減薪多達2萬元，A女因不同意降等慘遭公司資遺。她控訴Uniqlo近兩年來很多店長、副店長陸續遭遇這種職位降等的不平等待遇，認為公司沒有善待員工。
A小姐在2010年進入Uniqlo任職，一開始在統一時代百貨一號店擔任店員，後陸續調任西門店、新莊中正店服務，因工作表現不錯被晉升至店長職位，之後曾在明曜百貨、新竹巨城百貨擔任店長。2017年至2020年8月則在總公司商品部擔任採購工作。
▲A小姐在Uniqlo工作10年，卻慘遭公司降等減薪。
A小姐表示，公司今年引進新的績效考評制度，公司在未向她說明下，突然將她的考績評等降低，甚至稱她在同一個職等做太久了，才會被降職等，她質疑當年進入公司簽署勞動契約時，文件中從來沒有記載這些規範，也沒有量化的數據去評斷每個員工的績效，認為公司只是用「印象」去評價每個員工。
A小姐在8月初接獲公司評斷結果，告知必須要降職且要減薪，當她看到新的勞動契約時，發現自己一次連降三級，以一級約扣5千元薪水計算，三級整整少了2萬多元，由於家中父親已經退休，單靠她的薪水支撐家裡生活，她無法接受公司減薪後的薪水。
▲▼A小姐出示與其他員工聊天紀錄，認為公司新的績效考評不公平。
A小姐無奈地說，她出社會第一份工作就在Uniqlo任職，公司曾說要愛顧客、愛員工，但過去有員工辛苦加班或受到不合理待遇，向公司部門溝通，最後卻是求助無門。有些員工因公司不平等對待最後離開了公司。她懷疑公司真的有在照顧員工嗎？所謂的愛員工也只是口號喊喊而已。
對離職員工的指控，Uniqlo台灣總公司表示，這名被資遣的女員工任職已長達10年，是公司很珍惜的人才，但近來她在職等上的工作表現、績效期待等，已不符合公司要求，且也花費3個月的時間與她討論、建議如何改善，或是如何把事情做得更好，且提供符合工作能力表現的工作內容調整，但該同仁不接受。最後評估並與當事人商討後決定以資遣方式處理，並給予符合勞基法法定5個月的資遣費。
更多鏡週刊報導
雇主資遣勞工需給資遣費 10天前向勞工局做資遣通報
「蔬食界麥當勞」扭登和爆苛扣薪水 工讀生1萬6被扣到剩6000
臉書社團找到「地雷保母」 女童額頭出現大面積瘀青