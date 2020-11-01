控Uniqlo變相「減薪2萬」　工作10年女店長不服連降三級遭資遣



▲離職員工控訴Uniqlo資遣員工無量化標準。（圖中人、店家與新聞內容無關／鏡週刊提供）



圖文／鏡週刊



新北市一名A小姐在知名國際服飾品牌Uniqlo任職長達10年，最高曾任職到店長職務，但今年8月公司卻以績效評比降等為由，欲對她減薪多達2萬元，A女因不同意降等慘遭公司資遺。她控訴Uniqlo近兩年來很多店長、副店長陸續遭遇這種職位降等的不平等待遇，認為公司沒有善待員工。

A小姐在2010年進入Uniqlo任職，一開始在統一時代百貨一號店擔任店員，後陸續調任西門店、新莊中正店服務，因工作表現不錯被晉升至店長職位，之後曾在明曜百貨、新竹巨城百貨擔任店長。2017年至2020年8月則在總公司商品部擔任採購工作。