中台灣血庫拉警報　這種血型最危急…捐血中心苦等熱血民眾挽袖

記者游瓊華／台中報導

中台灣血庫存量拉警報！台中捐血中心統計，包括台中、彰化、南投以及雲林等4縣市的血庫存量已經跌破7天的安全庫存，只剩下5.2天，其中又以O型最缺，僅約3天庫存，相當緊急。31日有食品業者串聯捐出自家商品做為捐血贈品，價值超過千元，捐血中心也期盼熱血民眾挽袖捐血。

▲中台灣血庫拉警報，其中又以O型最缺。（示意圖／達志影像）



台中捐血中心說，正常血庫存量為7天，低於5天就是不足，目前包括A型、O型和AB型都不足，其中又以使用者最多的O型最缺，僅剩約3天的庫存。

捐血中心也透露，受到疫情影響，居家檢疫者人數變多，有捐血習慣的民眾因檢疫而無法出門，另外許多民眾也以為打了流感疫苗就不能捐血，但事實上，接種疫苗者只要24小時內無出現感冒症狀，也可捐血。

包括菖桂原生園藥材有限公司，家會香食品，親親烘焙屋，開元食品，台灣優格食品等業者組成的中華民國食品流通商業同業公會聯合會暨台灣食品發展協會，每年都以回饋社會的公益活動，慶祝週年慶。

理事長賴立彪表示，今年邁入第十六年，得知供應中台灣四縣市的台中捐血中心出現血荒，特地利用10月31號、11月1號，兩天週末假日，在台中捐血中心舉辦公益活動，會員們贊助自家商品，共400份內容豐盛的食品福袋，回饋捐血民眾。

▲中台灣血庫拉警報，食品業者串聯捐出自家商品做為捐血贈品，呼籲民眾捐血。（圖／記者游瓊華攝）