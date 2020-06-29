挽救疫情後嚴重血荒　國際獅子會300-C1區捐贈第3輛固定式捐血車

▲國際獅子會300-C1區總監謝文卿（左2）捐贈固定式捐血車，由捐血中心主任孫淑蓉（右2）代表接受，不少獅友們到場見證。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

新冠疫情發生以來，民眾因為不敢出門捐血，造成嚴重血荒，國際獅子會300-C1區本著回饋社會態度，由2019-2020年度總監謝文卿號召獅友們合力捐出固定式捐血車，29日和台中捐血中心舉行捐贈簽約儀式，這也是台中市第3輛固定式捐血車，對於熱血的北屯區、北區民眾而言，以後就能就近挽袖。

台中市目前有5間捐血室，2處固定式捐血車，但是全市人口最多的北屯區並沒有固定的捐血地點，所以有意捐血者，必須跑到西區、西屯區、北區或豐原、大里等地，加上今年年初爆發新冠肺炎以來，造成社會大眾心理恐慌，大家為了保持社交距離，都不太願意出門捐血，造成嚴重血荒。

謝文卿表示，國際獅子會300-C1區今年度的社會服務主題是「永久愛您-行善有您」，之前曾捐給台中市迅雷救援協會救災車及救難設備，至今已成功救回8條寶貴生命，以及捐給南投縣家扶中心中輟生接送車，都受到鄉親們肯定。

他得知台中市人口最多的北屯區沒有捐血地點後，排除覓地、經費等困難，再度號召熱心公益的獅友，出錢出力捐出1輛新型捐血車，停放在仁和公園停車場，今天舉行捐贈簽約儀式，捐血中心主任孫淑蓉代表受贈。

謝說，大家都是福船上的功德主，都會因為救人一命而得到福報，這輛捐血車至少可以使用20年，希望能造福更多人。

孫淑蓉感謝國際獅子會300-C1區的捐贈，台中捐血中心負責中部地區供應量，每天需要1800袋，供應給700多間醫療院所，未來將多多舉辦活動，吸引更多民眾熱情挽袖，提供給更多需求者。

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