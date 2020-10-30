飛官朱冠甍殉職！　國防部長靈堂數度哽咽：他用盡一切守護國人

▲飛官朱冠甍殉職，國防部長哽咽悼念。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、陳韻如／台東報導

空軍台東志航基地29日上午發生戰鬥機墜海起火事故，造成29歲駕駛朱冠甍頭部外傷顱內出血，導致中樞神經休克死亡。國防部部長嚴德發30日一早就趕赴靈堂慰問及悼念，而他事後面對記者聯訪時，數度哽咽表示，「冠甍用盡生命一切守護青天白日家園，部長要跟他說，他做到了」。

空軍第七聯隊一架F-5E戰機29日上午在台東執行任務，起飛不到2分鐘不明原因墜落志航基地北面海域。飛官朱冠甍立刻通報右發動機故障，跳傘逃生卻被捲住落海，被發現時沒有生命跡象，急救後宣告不治。經初步相驗，朱冠甍因頭部外傷顱內出血，導致中樞神經休克死亡，但是詳細是落海後撞擊，還是彈跳時受到撞擊，還有待進一步釐清。

▲朱冠甍殉職，遺照帥氣燦笑，家屬靈堂忍不住痛哭。（圖／記者吳世龍攝）



國防部部長嚴德發30日一早趕赴台東朱冠甍靈堂致意，而他事後接受媒體聯訪時表示，「冠甍用盡生命一切守護青天白日家園，部長要跟他說，他做到了」。嚴德發最後更忍不住情緒數度哽咽，如同國人所看到的，最近國軍的犧牲奉獻，以及不畏艱難，「希望國人能支持國軍愛護國軍」，而他也安慰家屬，認為家屬非常了不起，有這樣一個令人驕傲的兒子。

此外，對於裝備老舊問題，嚴德發表示，F5系列戰機是由1980年引進台灣，而空軍也於1994年至2000年有請美國原廠來台做結構強化，並且請對方說明戰機的受期及受限，而單座機的受限為14779小時，但目前志航基地第7聯隊的平均飛行時數為7825小時，尚在受限範圍內，因此只要飛機妥善，都可執行相關任務，而他也強調，目前此機型全球有26個國家仍在使用，包括美國在內。

▲軍方目前將打撈軍機殘骸，以釐清詳細墜毀原因。（圖／記者楊漢聲翻攝）

嚴德發提到，對於換裝的部分，將會在今年新一代教練機出場後進行量產，並且會針對台東聯隊優先進行更換，預計將會在3年內完成F5教練機的更換。另外，對於是否會影響到國軍防衛共機擾台的部分，嚴德發回應，目前不會有任何影響，也請國人放心。

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