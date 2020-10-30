隨機擄殺長榮女大生！兇嫌起底　曾6度破窗偷「女用內褲」

▲長榮女大生遭擄勒殺，兇嫌遭起底。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／台南報導

台南28日驚傳馬來西亞籍鍾姓女大生（24歲）遭擄走勒殺，並棄屍高雄阿蓮，而28歲梁姓犯嫌落網後坦承犯行，還供出4周前同樣地點另名女學生險些遭擄一案也是他所犯。此外，經查發現，梁嫌過去曾涉嫌破壞民眾住處門扇，並闖入偷竊女用內褲，遭法官判刑，但沒想到他竟不知悔改，還犯下殺人棄屍，目前警方正積極偵辦中。

台南市長榮大學校方於29日下午3時許，至移民署台南勤隊報案，指24歲馬來西亞籍鍾姓女學生行方不明，因鍾女為外籍學生，該隊同時通報台南市警歸仁分局協助尋找。

警方追查後發現，鍾女失蹤原因不單純，而經循線調閱監視器後發現，1部自小客車行跡可疑涉有重嫌，進而查出梁嫌涉案。警方隨後透過車辯系統掌握梁嫌行蹤，最終在高雄阿蓮查獲梁嫌，而經警方深入偵訊突破心防，他才在晚間坦承將鍾女殺害，並棄屍大崗山風景區產業道路。

▲警方最終在高雄阿蓮產業道路找到鍾女遺體。（合成圖／記者林悅翻攝）

警方調查，梁嫌到案後坦承，9月間曾在同地點擄人未遂，而當時他試圖徒手擄走女大生，但由於對方奮力掙脫，他才未能得逞。事後雖女大生有報警，但因無法明確指認，最終未能成案。孰料，相隔4周，梁嫌又再度到同地點擄人，還加帶了麻繩犯案，因用力過猛，意外造成鍾女遭到勒斃，才將屍體載往高雄阿蓮棄屍。

此外，經查，梁嫌7年前曾涉嫌破壞民眾住處門扇，並闖入偷竊女用內褲，用了相同手法一連偷了6次，直到最後一次，遭人當場逮個正著，全案才因此曝光，最終遭法官判刑，但沒想到，事隔7年，梁嫌卻犯下殺人棄屍案，也令人不勝唏噓。

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