　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

隨機擄殺長榮女大生！兇嫌起底　曾6度破窗偷「女用內褲」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台南女大生,長榮大學。（圖／翻攝臉書）

▲長榮女大生遭擄勒殺，兇嫌遭起底。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／台南報導

台南28日驚傳馬來西亞籍鍾姓女大生（24歲）遭擄走勒殺，並棄屍高雄阿蓮，而28歲梁姓犯嫌落網後坦承犯行，還供出4周前同樣地點另名女學生險些遭擄一案也是他所犯。此外，經查發現，梁嫌過去曾涉嫌破壞民眾住處門扇，並闖入偷竊女用內褲，遭法官判刑，但沒想到他竟不知悔改，還犯下殺人棄屍，目前警方正積極偵辦中。

台南市長榮大學校方於29日下午3時許，至移民署台南勤隊報案，指24歲馬來西亞籍鍾姓女學生行方不明，因鍾女為外籍學生，該隊同時通報台南市警歸仁分局協助尋找。

警方追查後發現，鍾女失蹤原因不單純，而經循線調閱監視器後發現，1部自小客車行跡可疑涉有重嫌，進而查出梁嫌涉案。警方隨後透過車辯系統掌握梁嫌行蹤，最終在高雄阿蓮查獲梁嫌，而經警方深入偵訊突破心防，他才在晚間坦承將鍾女殺害，並棄屍大崗山風景區產業道路。

▲▼台南驚傳隨機殺人！長榮女大生被「麻繩勒脖」。（合成圖／記者林悅翻攝）

▲警方最終在高雄阿蓮產業道路找到鍾女遺體。（合成圖／記者林悅翻攝）

警方調查，梁嫌到案後坦承，9月間曾在同地點擄人未遂，而當時他試圖徒手擄走女大生，但由於對方奮力掙脫，他才未能得逞。事後雖女大生有報警，但因無法明確指認，最終未能成案。孰料，相隔4周，梁嫌又再度到同地點擄人，還加帶了麻繩犯案，因用力過猛，意外造成鍾女遭到勒斃，才將屍體載往高雄阿蓮棄屍。

此外，經查，梁嫌7年前曾涉嫌破壞民眾住處門扇，並闖入偷竊女用內褲，用了相同手法一連偷了6次，直到最後一次，遭人當場逮個正著，全案才因此曝光，最終遭法官判刑，但沒想到，事隔7年，梁嫌卻犯下殺人棄屍案，也令人不勝唏噓。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！確認「心血管問題」致死

破案關鍵曝光！長榮女大生遭隨機擄殺…她案發現場留下「一隻鞋」

快訊／勒殺長榮女大生！　嫌落網坦承：4周前曾在同地點擄人未遂

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
小資夫妻無感月扣3000元　滾出500萬積蓄「每天都睡得著」
閃電颱風上看強颱！路徑複雜多變「一條直穿台灣」　關鍵日曝光
梁赫群告別6年《2分之一強》！親曝節目收攤主因
快訊／台開案更五審宣判　阿扁女婿趙建銘判3年8月
梁云菲喝醉被偷拍性愛片！前男友3年後娶閨蜜「電腦發現驚人真相
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

長榮女大生遭擄殺！兇嫌「獨鍾女性內衣褲」…落網車內起出一大袋

破案關鍵曝光！長榮女大生遭隨機擄殺…她案發現場留下「一隻鞋」

隨機擄殺長榮女大生！兇嫌起底　曾6度破窗偷「女用內褲」

快訊／台開案更五審宣判　阿扁女婿趙建銘獲判3年8月

過世兒留下的「最後紅包」被偷　住院母淚求歸還：那是我最大安慰

快訊／勒殺長榮女大生！　嫌落網坦承：4周前曾在同地點擄人未遂

長榮校方沒作為害命！火車橋下路燈都沒開　早有女同學險遭擄

快訊／國道1號南下彰化段「6車追撞」！貨車翻覆橫躺　車流嚴重回堵

釣魚聽見油門猛催不爽　怒開車包抄揮棒痛K…惡煞認出她糗了

長榮女大生命案「上個發生事情的是我」　女學生：感覺到菸味手臂

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

大熱天也要喝！60年立吞豬雜湯　台中人早餐「特殊部位隨你任選」

29歲朱冠甍上尉殉職女兒剛周歲　父親節駕5288戰機說要多陪爸媽

神人玩紅不讓機開大絕「全清台」迅速一按...抱 iPhone12回家！

蕭亞軒想念過世媽媽：很多事我一直逞強　黃皓暖心「我家人就是你家人」讓她淚崩

夏如芝生完1個月「51KG比產前還瘦」　張捷心疼老婆「親餵漲奶」學通乳按摩

長榮女大生遭擄殺！兇嫌「獨鍾女性內衣褲」…落網車內起出一大袋

破案關鍵曝光！長榮女大生遭隨機擄殺…她案發現場留下「一隻鞋」

隨機擄殺長榮女大生！兇嫌起底　曾6度破窗偷「女用內褲」

快訊／台開案更五審宣判　阿扁女婿趙建銘獲判3年8月

過世兒留下的「最後紅包」被偷　住院母淚求歸還：那是我最大安慰

快訊／勒殺長榮女大生！　嫌落網坦承：4周前曾在同地點擄人未遂

長榮校方沒作為害命！火車橋下路燈都沒開　早有女同學險遭擄

快訊／國道1號南下彰化段「6車追撞」！貨車翻覆橫躺　車流嚴重回堵

釣魚聽見油門猛催不爽　怒開車包抄揮棒痛K…惡煞認出她糗了

長榮女大生命案「上個發生事情的是我」　女學生：感覺到菸味手臂

國軍意外不斷1年內折損16人　陳以信籲蔡英文：全面檢討

「牆發霉扣1萬4000元」房東嗆：交屋是乾淨的！內行槓上：站不住腳

手搖飲也能喝到熱紅酒！呦窩暖冬特調新報到　還有爆餡芝麻湯圓雞蛋糕

8個寶貝上幼兒園的必問QA　幫爸媽解惑不頭痛！

長榮女大生遭擄殺！兇嫌「獨鍾女性內衣褲」…落網車內起出一大袋

陳思豪／基督徒哪來這麼大的口氣　搞國家祈禱早餐會還要總統不要來？

李沃牆／由中共19大「五中全會」看習近平的政經布局

中華奧會與智利奧會線上簽署儀式　第39國雙邊合作

三星示警第4季獲利將衰退　伺服器晶片需求轉弱影響

傳港警國安處設「港版國安法」報料熱線　最快11月推出

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

社會熱門新聞

快訊／台南驚傳隨機殺人！女大生僅剩內褲陳屍山溝

擄殺長榮女大生　兇嫌臉書刷滿祝福

女大生遭殺　同學：她說台灣安全才來的

長榮女遭殺　女曝：多次目擊嫌犯

長榮女大生被殺　犯案紅車上月才建檔

明年要結婚！朱冠甍殉職…愛妻靈堂哭到癱軟

跟好友借車鎖不起來　一視訊尷尬了

丈夫持刀狠砍！熟睡妻肚破腸流　血泊中「裝死」報案求生

勒殺長榮女大生！嫌坦承：4周前曾在同地點擄人未遂

Dcard尋人24小時　長榮女大生遭勒斃

長榮女大生遭隨機擄殺　漏夜偵辦中

「上個發生事情的是我」　女學生驚曝同地點險遭擄

太陽會小弟盜刷大嫂信用卡　四肢全斷活活打死

朱冠甍相驗結果出爐！頭部外傷顱內出血致休克

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南驚傳隨機殺人！女大生僅剩內褲陳屍山溝

擄殺長榮女大生　兇嫌臉書刷滿祝福

女大生遭殺　同學：她說台灣安全才來的

浩子出道17年換新造型！「瀏海長到能旁分」

身分證920中2碼　黑浮咖啡買1送2

李易弄丟「黃鴻升禮物」急翻：差點喊停車！

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

長榮女遭殺　女曝：多次目擊嫌犯

20歲「螞蟻腰」網紅開播　變臉大媽嚇壞粉絲

長榮女大生被殺　犯案紅車上月才建檔

男友出軌52歲大媽！認識隔天就上床鹹濕對話曝

明年要結婚！朱冠甍殉職…愛妻靈堂哭到癱軟

高鐵吃便當！驚見毛乘客死亡逼視

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

海關退役犬「電鍋前蹲坐」媽笑翻

更多

最夯影音

更多
死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」
黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面