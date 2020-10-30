F-5E飛官朱冠甍殉職！告別式將在志航基地舉辦　母靈堂前痛哭失聲

記者楊漢聲、陳韻如／台東報導

空軍台東志航基地29日上午發生戰鬥機墜海起火事故，造成29歲駕駛朱冠甍頭部外傷顱內出血，導致中樞神經休克死亡。目前軍方與家屬達成協議，朱冠甍告別式將會在志航基地舉辦，而朱冠甍母親及妻子30日一早就守候在靈堂前，陪伴著朱冠甍走完人生最後一哩路。

▲飛官朱冠甍母親靈堂前淚崩。（圖／記者楊漢聲翻攝）

空軍第七聯隊一架F-5E戰機29日上午在台東執行任務，起飛不到2分鐘不明原因墜落志航基地北面海域。飛官朱冠甍立刻通報右發動機故障，跳傘逃生卻被捲住落海，被發現時沒有生命跡象，急救後宣告不治。經初步相驗，朱冠甍因頭部外傷顱內出血，導致中樞神經休克死亡，但是詳細是落海後撞擊，還是彈跳時受到撞擊，還有待進一步釐清。

▲朱冠甍告別式將在志航基地舉行 。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，朱冠甍有名愛情長跑11年的妻子，以及剛滿周歲的幼女，原本預定今年4月舉行婚禮，但因疫情影響，順延至明年5月，但如今卻不幸殉職，約定好的婚禮從此缺席，讓家屬悲痛不已、難以接受。

軍方目前與家屬達成共識，朱冠甍告別式將會在志航基地舉辦，而30日一早，家屬就守候在靈堂前，而原本相當堅強的朱冠甍母親，在靈堂前再也忍不住情緒，數度淚崩，讓人相當不捨。

▲朱冠甍不幸殉職，留下愛情長跑11年的妻子，以及剛滿周歲的幼女。（圖／翻攝自朱冠甍臉書）

此外，空軍司令部也釋出一支追思影片，以朱冠甍曾寫的歌曲《藍天》作為背景音樂寫道，「如今，祢的身影長存於藍天白雲之上，空軍保護人民、捍衛領空的使命，不會因為任何事情而消逝，祢犧牲奉獻、衛國衛民的精神，我們永懷，謝謝祢，祢的任務結束了，未來，我們會持續捍衛著這片祢所愛的藍天，這片屬於人民的天空，我們以祢為榮！」

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