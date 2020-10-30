長榮女大生遭隨機擄殺…裸身棄屍山溝！黃偉哲心痛回應：非常不捨

記者林悅、許宥孺、林昱萱／台南報導

台南28日一名馬來西亞籍鍾姓女大生（24歲）遭隨機擄走勒殺，其遺體被發現時，全身裸體只穿著內褲，且脖子上依然套著麻繩。對此，台南市長黃偉哲也針對此事，提出兩點方針。

▲黃偉哲心痛回應，對於女大生遭遇感到非常不捨。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在28日晚間，事發當時鍾姓女大生正要從學校走回宿舍，但短短30分鐘的路程，她卻遲遲未歸，讓室友非常擔心，趕忙報警處理。對此，警方調閱監視器鎖定一名28歲的梁姓男嫌，而梁嫌起初極力否認，但最後坦承犯行。

針對此事，黃偉哲也回應，「對於發生女大學生遭隨機殺人案，我們台南市警方積極偵辦，在24小時內掌握兇嫌，逮捕歸案。我們感謝警方的辛勞，為了要打造我們成為一個安全的城市」。

▲受害馬來西亞女大生。（圖／翻攝Dcard）

另外，黃偉哲也表示，「第一點，我會要求強化警察局跟校園的聯防系統，讓學校跟警察局沒有距離、緊密合作。」而他也說，「第二點，我會要求提高學生住宿租屋區域的見警率，同時加強路燈照明與監視錄影設備，以保障市民以及學生的安全。」

最後，黃偉哲也痛心表示，「我們非常非常的不捨這位女大學生的遭遇，也迅速將歹徒逮捕歸案，我們也會更加強治安的措施，給予市民和學生一個安全的城市。」