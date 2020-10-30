擄殺長榮女大生！變態魔「載屍繞行19hrs」　行車軌跡全曝光

記者洪靖宜、吳世龍、莊智勝／台南報導

台南長榮大學驚爆女大生遭擄殺棄屍案，警方調查，梁嫌（28歲）持麻繩套頸擄走鍾姓女大生（24歲），過程中不慎將其勒斃，隨後梁嫌還開車載屍在高雄、台南2地繞行，直到19小時後終於選定地點，並將女大生載往高雄阿蓮區大崗山一處山溝中棄屍。

▲長榮女大生遭擄走勒殺，梁姓嫌犯載屍繞行19小時路線圖曝光。（圖／記者吳世龍攝）

警方根據行車軌跡繪製路線圖，表示28日晚間10時08分梁嫌座車於長榮路一段795號處出現，隨後繞往台39線，並接台19甲上高速公路一路往南，經阿蓮區後再轉接國道1號岡山段北上，並於台南仁德區接台86線接往國道3號，隨後又轉回仁德地區繞行。

▲梁嫌涉嫌擄走、勒斃鍾姓女大生。（圖／翻攝臉書）

警方指出，目前所有的時間點都是根據監視器畫面時間計算，案發地附近監視器於28日晚間8時47分拍下鍾姓女大生最後身影，隨後晚間10時08分長榮路一段監視器拍下梁嫌駕車經過，這間隔1個小時的時間裡究竟發生什麼，仍在調查中。

警方調閱行車軌跡後還發現，梁嫌於2個地點停留較久，分別是阿蓮區及國道3號，且其中國道3號的路線還有重疊，警方遂以此為線索，透過偵查手法突破梁嫌心防，進一步找出棄屍地點；而自鍾女遇害、到梁嫌棄屍，中間有長達19小時的時間，過程中梁嫌除了載屍繞行外，是否還有其他舉動，仍待警方進一步偵訊釐清。

▼女大生遇害後19小時，被梁嫌載往高雄阿蓮區大崗山中一處山溝棄屍。（圖／記者林悅翻攝）