長榮女大生遭擄殺！兇嫌「獨鍾女性內衣褲」…落網車內起出一大袋

台南長榮女大生遭隨機擄殺，棄屍高雄阿蓮大崗山區。（圖／記者林悅翻攝）

記者林東良、許宥孺、莊智勝／台南報導

台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生（24歲）驚傳遭擄走勒殺，警方昨（29日）晚間9時許開出拘票將涉案的梁嫌（28歲）逮捕，並於高雄市阿蓮區大崗山一處山溝中尋獲鍾女遺體，發現鍾女全身赤裸，僅穿著一條內褲，且頸部還套著手指粗的麻繩；警方深入調查後發現，梁嫌上月也涉及一起擄人未遂案，且其101、102年犯下5起竊盜案，專偷女性內衣褲，不料事隔7年，竟會犯下駭人聽聞的殺人案。

根據警方調查，鍾性女大生來台就讀長榮大學，28日晚間近9時從學校離開，步行返回租屋處時，於台鐵便道下遭到埋伏的梁嫌盯上，並遭麻繩套頸、強拖上車擄走。事隔數小時後，同學發現鍾女失蹤，且手機也打不通，焦急上網PO文尋人，同時也向警方報案。警方調閱監視器後，發現可疑自小客，進一步鎖定梁嫌，並於29日晚間聲請拘票將其逮捕，沒想到竟揪出一起恐怖勒殺案。

警方表示，梁嫌落網時，其車內除了搜出一袋裝滿女性內衣褲的袋子，還發現些許血跡，經訊問後，梁嫌起初還不斷否認，直到警方攻破心防，這才坦承犯案，並稱自己只想隨機擄人性侵，不料麻繩套頸時疑似用力過猛，才會將鍾女勒斃。警方還發現，梁嫌在犯下殺人案後，還驅車載著屍體在高雄、台南兩地亂繞19小時，最終才選定大岡山區一處山溝棄屍。

▲28歲的梁嫌外型陽光，7年前曾犯下多起竊盜前科，偷竊物品全是女性內衣褲。（圖／翻攝臉書）

台南市歸仁分局分局長楊慶裕指出，該處台鐵便道9月30日晚間也發生一起擄人未遂案，被害女同學向房東表示，當時遭到一名男子自身後摀住口鼻，企圖擄人，所幸她急忙尖叫掙脫，兇嫌才未得逞；警方獲悉後也立即展開偵辦，並尋獲可疑人車，惟當下燈光昏暗，受害女子又僅見兇嫌背影，無法指認，後續女子也未報案，警方也不能排除是惡作劇可能，全案因此不了了之。

事隔4周，梁嫌又再度選在同一地點犯案，由於上次徒手擄人失敗，這次還帶來手指粗的麻繩，晚間見到鍾女經過時，當即上前以繩套頸隨機擄人，不料過程中卻用力過猛，鍾女因此遭狠狠勒斃。

楊慶裕表示，梁嫌目前無業，在家中與父母同住，經查其過去有竊盜前科，都是以偷竊女性內衣褲為主，此次警方在其車上尋獲滿滿一袋女性貼身衣物，梁嫌供稱這些衣物皆為他自己購買，都是全新的。

▲鍾女遺體在一處山溝中被尋獲，幾乎全身赤裸，僅穿一條內褲。（圖／記者林悅翻攝）

楊慶裕也指出，梁嫌28日晚間近9時犯下擄人案，但直到29日下午3時才前往大崗山區棄屍，這伴屍的19小時內梁嫌除了開車載高雄、台南兩地亂繞外，還發生了什麼事情，警方也還要再釐清；而梁嫌2次擄人案皆選在同一地點，警方也研判，梁嫌應是有地緣關係，知曉該處燈光昏暗，才會選在這一地點，接連犯下2起擄人案。

針對後續作為，楊慶裕表示，目前移民署已與死者家屬聯繫，應該很快就會到台灣處理相關事宜；後續台鐵也將加強燈光照明維護，警方也會勤加巡邏，並與長榮校方聯繫，維護學生安全。

▼鍾女一隻鞋子遺落在被擄現場。（圖／記者林悅翻攝）