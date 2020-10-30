婚紗照惹禍！　4名惡匪當著丈夫面「輪流性侵」人妻8hrs後殺害

▲新婚夫婦被殺害，竟是婚紗照惹的禍！（圖／翻攝自安徽衛視）

圖、文／CTWANT

4個滅絕人性的惡魔，最大的23歲，最小的17歲，闖入山東費縣一對剛完婚半年的小倆口家中，他們在打劫財物之後，竟記覬覦年輕貌美女主人，當著男主人的面把女主人輪奸折磨了8個小時，最後還殺害夫妻兩人，手段兇殘毒辣。

2013年5月14日下午，臨沂市費縣費城街道辦事處的一個普通的村落，和往日一樣的平靜安詳。有村民看見在村子附近廢棄多年的建物外，徘徊著4個他們不曾見過的20歲上下的年輕人，4名遊蕩青年，其實盯上了附近一對新婚不久的小夫妻民宅。

▲新婚夫婦被殺害，4惡匪當著丈夫面看到妻子被輪姦8小時！（圖／翻攝自安徽衛視）

他們從房子的外表，推測到了住戶的家境，他們趁著屋主外出，翻牆入內行竊，由於屋內充滿著新婚氣息，對這4個不速之客衍生出了某種奇怪的感覺，刺激著他們邪惡的衝動，何況他們正值青春年齡，正是需要愛情的時候，加上婚紗照上新娘修長的身材、姣好的面容，更讓他們在盜竊過程中生產生邪念！

這4名匪徒待男女主人回家後將他們捆綁施虐，其中2人還拿了屋主的提款卡買菜回來做成美食，加上酒精刺激著他們的邪欲下，可憐的女主人成了他們的「淩辱玩物」！他們當著丈夫的面折磨了別人的妻子！在經過8個小時的淩辱和折磨後，奄奄一息的女主人被他們已窒息方式殺害。

▲4名惡匪以被子和床單包裹了屍體，連夜抬到了房子對面300公尺左右的小山洞裡藏屍。（圖／翻攝自安徽衛視）

男主人也被他們無情殺害，據知情人透露，男主人頭上被砸出3個洞，胸部被捅了1刀，而法醫為女主人的屍體作鑑定時，發現她的左側乳頭已經被嚼碎，右側乳頭插著牙籤，全身還有數不清的抓痕、齒痕，這4名惡匪以被子和床單，包裹了屍體，連夜抬到了房子對面300公尺左右的小山洞裡藏屍。

在離開受害人家中時，其中1人竟換了男屋主的牛仔褲，然而，就是這一份貪念，讓他將罪證留在現場，原來，他隨手將父親的低收入身份卡塞進了褲袋，但脫下時卻忘了取回。警方以此為線索，最終在5月17日下午，將4名犯下滔天罪行的「惡鬼」抓獲。

▲受害人的母親悲憤表示槍斃他們100回也不夠償還夫妻的性命！（圖／翻攝自安徽衛視）

辦案的員警事後表示，「這個案子破了也真高興不起來，給這個受害人家庭造成的這種損害，也太大了」，罪犯雖然落網，卻留給親人們無限的思念和永遠的心痛。受害人的母親悲憤表示，「槍斃他們100回，也解不了俺的恨啊」！

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