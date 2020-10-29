阿里巴巴推「雙」重購物時段新玩法　雙11多3天

▲2020天貓雙11全球狂歡季已正式啟動預售。（圖／翻攝自淘寶天貓官網）

記者洪菱鞠／台北報導

去年天貓雙11總成交額達人民幣2684億元，換算超過新台幣1.15兆，今年在新冠疫情陰霾下，將帶來多少成長動能，備受外界關注。而今年為回應急速變化的消費趨勢，阿里巴巴推出各種創新舉措和玩法，包括支付寶將作為數字化生活入口首次參與之外，另一亮點就是提供「雙」重購物時段，讓雙11多了3天。

阿里巴巴集團已於10月21日凌晨0時正式啟動這場年底盛事，據淘寶天貓數據顯示，預售首小時內，300多個品牌的預售成績已超過去年預售首日的全日成交額；美妝、個人護理、服裝鞋包、手機家電、家裝家居及旅遊出行成為消費熱門類別。

阿里巴巴指出，開售第1秒，21萬套芙麗芳絲（Freeplus）一款潔面用品即告售罄；開售首1分鐘內，玉蘭油（OLAY）一款熱銷精華的預售量便突破1萬瓶；預售首15分鐘之間，6,500套雷蛇（Razer）一款特製滑鼠悉數賣光。不少海外品牌連夜調整策略，向外地總部申請空運調貨，應付龐大的消費需求。

此外，直播經濟在疫情下茁壯發展，其表現在今年天貓雙11格外亮眼。在21日0時至0時10分內，短短10分鐘，由淘寶直播引導的成交額，已經超過去年天貓雙11預售的全日成交。各類熱門商品在淘寶直播一搶而空，單計美妝行業，在預售開放首小時，最少12款產品在淘寶直播錄得逾億元人民幣引導成交額。

針對今年天貓雙11，阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示，疫情影響大眾消費行為改變，對線上依賴度提升，預估將有8億中國消費者參與這場活動，為商家帶來巨大商機，而2020天貓雙11最大亮點之一就是由「單」變「雙」，除了淘寶，支付寶也將首次以數字生活開放平台的身份參與，把購物入口雙倍提升，接觸更多消費者。

董本洪也提到，2020天貓雙11將創新帶來「雙」重購物時段，在11/11真正狂歡日24小時不間斷之外，另新增11/1～11/3，透過兩波狂歡日節奏讓消費者有足夠時間去入手想要的東西，商家有更多展示、推廣、促銷商品的機會。此外，今年將創新帶來最具數字化的電視直播晚會，結合20多個直播間及舞台表演呈現，11/10的天貓雙11晚會同樣照常舉行。

在今年的雙11，天貓上超過25萬個品牌參與，提供超過1,400萬件的折扣商品，天貓國際則有超過2,600個海外新品牌首次亮相，為因應龐大訂單量，活動期，阿里巴巴旗下菜鳥包機近700架次，其中跨境包裹部分，超過一半將提速兩倍。