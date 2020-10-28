　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕挨罰3萬不服提告…警「密錄器沒電」無證據！法官判撤銷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市後壁區呂姓男子，酒後騎機車欲往土地公廟拜拜，竟將警方臨檢站看成道路施工交管，酒測值超標，到不了土地公廟，改住警所送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲周姓男子酒駕被開罰3萬元，不服提行政訴訟。法官審理時發現警方開單當下密錄器沒電，已違反正當法律程序，故撤銷原判決，周勝訴得免罰。（示意圖，非當事照／記者林悅翻攝）

記者徐愷昕／桃園報導

周姓男子4月28日傍晚吃完麻油雞後上路，不料途中與人發生車禍，經值勤警測出酒測值0.15後，遭開罰3萬元，吊扣駕駛執照24個月。周男不服裁罰提行政訴訟，法庭上主張自己當下有通過平衡測試，只是吃麻油雞酒測值才會超標。法院審理時勘驗相關證據，發現員警對周男酒測時因密錄器電力不足未全程錄影，認定此狀況已違反正當法律程序在先，審結判周男勝訴，原處分撤銷。

周男4月28日下午5時53分許，開車行經桃園龜山區某路段時與人發生交通事故，警方到場後測出他酒精濃度達0.15，當場依違反「道路交通管理處罰條例」向他裁罰3萬元，吊扣駕駛執照24個月，並應參加道路交通安全講習。

周男不服處分，同年6月提起行政訴訟，法庭上他主張，是因自己當天中午吃麻油雞才會導致酒測超標，不過他生理平衡測試均合格，且刑事部分檢察官也已經以不起訴處分。

對周男開單的桃園市政府交通事件裁決處則指出，周男公共危險案雖獲不起訴處分，但依照行政罰規定，酒測值0.15到0.24之間仍可依「道路交通管理處罰條例」處罰鍰1.5萬到9萬元，認為開罰3萬本無爭議。

桃園地院審理時勘驗相關證據，發現值勤員警向周男實施酒測時因密錄器電力不足，致事後該案雙方駕駛人的酒精測試均無錄影影像，對此，法官認為，就算周男確定酒測值0.15，但實施酒測過程未全程連續錄影已違反正當行政程序，審結判周男勝訴，原處分撤銷。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►偷偷分享少女秘密！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／桃園欣興電子大火！濃黑煙直竄天際警消搶救中
F4隔7年「宣布超大驚喜」　終於要合體…粉哭：青春回來了
被戴綠帽最強復仇！他搭上「女友超嫩閨蜜」交往6個月爆求婚成功
驚爆性侵疑雲！詹江村「親曝完整始末」
兒萬聖趴戴金球頭盔！網刷一排「金莎+1」全錯…媽崩潰：都毀了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園龜山欣興電子起大火！濃厚黑煙直竄天際…警消搶救中

雲林7月大男嬰「頭顱骨折」亡　母同居人涉案...被揪出是通緝犯直接關

台中「5車連撞」驚悚瞬間曝！小貨車對撞轎車…下秒飛越分隔島釀7傷

酒駕挨罰3萬不服提告…警「密錄器沒電」無證據！法官判撤銷

7-11加盟主趁妻懷孕偷吃店員　開車咻進摩鐵　法官怒批：渣男

村長持續暴走中！詹江村臉書曝光「J女相片」：我要申請保護令

國1台南火燒車！駕駛：引擎室冒煙急停噴烈焰　警揪乘客失聯移工

性侵疑雲狂燒！詹江村「親曝完整始末」　哀嘆：電梯女見我都站對角

台南警「溯源專案組」出擊　毒販擁雙槍「25顆子彈上膛」

法籍男開車左轉遭撞翻車底朝天　2駕駛都說「遵守號誌」

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

快訊／桃園龜山欣興電子起大火！濃厚黑煙直竄天際…警消搶救中

雲林7月大男嬰「頭顱骨折」亡　母同居人涉案...被揪出是通緝犯直接關

台中「5車連撞」驚悚瞬間曝！小貨車對撞轎車…下秒飛越分隔島釀7傷

酒駕挨罰3萬不服提告…警「密錄器沒電」無證據！法官判撤銷

7-11加盟主趁妻懷孕偷吃店員　開車咻進摩鐵　法官怒批：渣男

村長持續暴走中！詹江村臉書曝光「J女相片」：我要申請保護令

國1台南火燒車！駕駛：引擎室冒煙急停噴烈焰　警揪乘客失聯移工

性侵疑雲狂燒！詹江村「親曝完整始末」　哀嘆：電梯女見我都站對角

台南警「溯源專案組」出擊　毒販擁雙槍「25顆子彈上膛」

法籍男開車左轉遭撞翻車底朝天　2駕駛都說「遵守號誌」

美國大選倒數　蔡英文：無論誰勝出都將持續深化台美關係

新北搬進耶誕樹、基隆抽Switch！台北國際旅展30日開跑「5館亮點」

新台幣收盤貶3.4分　收28.906元

快訊／桃園龜山欣興電子起大火！濃厚黑煙直竄天際…警消搶救中

好發於中老年犬的「庫欣氏症」　遵守5事項給牠一個安穩生活

雲林7月大男嬰「頭顱骨折」亡　母同居人涉案...被揪出是通緝犯直接關

渦輪引擎低速無力？傳統「買車3觀念」錯過務實好車

BLACKPINK《Lovesick Girls》點閱破2億！MV造型秀迷人腰線網讚爆

北市校園簽「午餐契約」　教育局：全數變更採國產豬牛

絕育媽想生有血緣兒　竟讓男友硬上女兒「當代理孕母」遭拒絕還爆氣！

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

社會熱門新聞

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

黑衣人包圍討債　神秘高僧救了澎恰恰

真人「實彈」開課　20人性愛講堂如A片現場

清水22歲騎士「回阿嬤家」遇車禍！四肢骨折慘死

機師偷吃購物天后　被抓姦在床西進原因超展開

包被搶心急追賊…新北女慘被誘到草叢性侵

媽媽男友是消防猛男！少女爬上他的床控性侵　結果大逆轉

爸騎車散步被撞亡…她見長髮正妹「包包幫墊頭」急尋人

人妻看片驚見男優竟是枕邊人　關鍵證據比村長胎記還好認

更多熱門

相關新聞

BMW男拒檢跳河溺水最後身影　警喊：你慢慢游過來

BMW男拒檢跳河溺水最後身影　警喊：你慢慢游過來

北市警方在27日晚上9時許在執行路檢勤務時，有民眾報案有台白色BMW在臨檢站前熄火關燈，警方上前發現車子引擎蓋是熱的，發現駕駛逃往河邊隨即上前追人，最後駕駛不幸溺水死亡；警方28日公布密錄器影像，曝光雙方的最後對話。

為逃酒駕搏命！BMW男拒臨檢跳河畏罪溺斃

為逃酒駕搏命！BMW男拒臨檢跳河畏罪溺斃

陳其邁怒了！六龜分局1個月2酒駕　警遭免職

陳其邁怒了！六龜分局1個月2酒駕　警遭免職

警酒駕重懲免職　公民團體肯定陳其邁

警酒駕重懲免職　公民團體肯定陳其邁

六龜分局1個月2警酒駕！陳其邁轟分局長「離譜」

六龜分局1個月2警酒駕！陳其邁轟分局長「離譜」

關鍵字：

密錄器酒測酒駕免罰

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

劉品言點名民宿5缺失：好自為之

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

14歲弟下面「縮成黑洞」崩潰：和同學不一樣！醫脫褲看秒懂了

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

她曝「零股3支必買」...原因網讚：好有才

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面