酒駕挨罰3萬不服提告…警「密錄器沒電」無證據！法官判撤銷





▲周姓男子酒駕被開罰3萬元，不服提行政訴訟。法官審理時發現警方開單當下密錄器沒電，已違反正當法律程序，故撤銷原判決，周勝訴得免罰。（示意圖，非當事照／記者林悅翻攝）

記者徐愷昕／桃園報導

周姓男子4月28日傍晚吃完麻油雞後上路，不料途中與人發生車禍，經值勤警測出酒測值0.15後，遭開罰3萬元，吊扣駕駛執照24個月。周男不服裁罰提行政訴訟，法庭上主張自己當下有通過平衡測試，只是吃麻油雞酒測值才會超標。法院審理時勘驗相關證據，發現員警對周男酒測時因密錄器電力不足未全程錄影，認定此狀況已違反正當法律程序在先，審結判周男勝訴，原處分撤銷。

周男4月28日下午5時53分許，開車行經桃園龜山區某路段時與人發生交通事故，警方到場後測出他酒精濃度達0.15，當場依違反「道路交通管理處罰條例」向他裁罰3萬元，吊扣駕駛執照24個月，並應參加道路交通安全講習。

周男不服處分，同年6月提起行政訴訟，法庭上他主張，是因自己當天中午吃麻油雞才會導致酒測超標，不過他生理平衡測試均合格，且刑事部分檢察官也已經以不起訴處分。

對周男開單的桃園市政府交通事件裁決處則指出，周男公共危險案雖獲不起訴處分，但依照行政罰規定，酒測值0.15到0.24之間仍可依「道路交通管理處罰條例」處罰鍰1.5萬到9萬元，認為開罰3萬本無爭議。

桃園地院審理時勘驗相關證據，發現值勤員警向周男實施酒測時因密錄器電力不足，致事後該案雙方駕駛人的酒精測試均無錄影影像，對此，法官認為，就算周男確定酒測值0.15，但實施酒測過程未全程連續錄影已違反正當行政程序，審結判周男勝訴，原處分撤銷。

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