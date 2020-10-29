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偷把嬰兒藏冰箱！俄14歲少女半夜哀號　媽開門看「血崩一片」嚇壞

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▲▼嬰兒,嬰,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲為了怕被大人發現，嬰兒出生時就被小媽媽藏在冰箱裡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯14歲女孩安納塔夕雅（Anastasia）因夜半疼痛呻吟，被媽媽誤以為是盲腸炎發作，緊急叫救護車送醫卻發現下體全是血，她坦承剛生下嬰兒，但因為害怕爸媽發現，所以把孩子才在冰箱中。至於孩子的父親是誰，是否有其他動機，目前全案已展開調查。

綜合外電報導，家位於俄羅斯中部新西伯利亞（Novosibirsk）德安納塔夕雅，日前在中房內母親痛苦哀號，心疼的媽媽以為是女兒盲腸炎發作，於是打電話叫救護車來，但沒有想到移動女兒身體時，卻看到她雙腿間流出大量鮮血。

安納塔夕雅被迅速送上救護車後向醫護人員坦白，自己稍早生下一名嬰兒，但為了不被大人發現，已經先在冰箱裡藏好了。監護員波潭柯（Nadezhda Boltenko）受訪時直呼這是一件「可怕的案件」，安納塔夕雅已經被送進醫院，而且狀況相當嚴重，院將會持續治療直到她恢復穩定，才會開始問她問題。

據指出，嬰兒的生父是一名16歲的男孩，他原本和安納塔夕雅交往，但兩人在今年夏天時已經分手。《俄羅斯生活》（Russian Life）雜誌指出，鄰居早前看到安納塔夕雅的身型，曾向她母親詢問孩子是不是已經懷孕了，但對方回答只是變胖而已。

俄羅斯調查委員會已經針對嬰兒之死的各種可能情況進行深入了解，並展開調查。

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