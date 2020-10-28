美艷化學家全裸慘死！大拇指「詭消失」　上司隔天收訊：我要請假

▲科學家安東采娃身兼模特兒。（圖／翻攝自推特「@SonnHavadis、@MuzPit106」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美艷又聰明的俄羅斯生物化學家兼模特兒安東采娃（Ekaterina Antontseva），被男友意外發現全裸呈屍住處，身體完好但其中一隻大拇指卻消失無蹤。警方獲報後循線逮捕一名男性嫌疑犯，原來他取走安東采娃的拇指是為解鎖手機，假冒死者發出訊息，企圖騷擾警方辦案。

《鏡報》、《每日星報》引述執法部門消息指出，34歲的安東采娃於聖彼得堡技術學院（ISTC）任職，平日除了生物化學外，對攝影工作也相當有興趣，偶爾兼職模特兒工作。她22日卻陳屍家中，等到建商男友出差返家後才發現女友已死亡多時。

▲嫌犯疑因金錢糾紛，痛下殺手。（圖／翻攝自推特「@SonnHavadis、@MuzPit106」）

警方指出，安東采娃遺體被發現時全身赤裸，初步判定遭勒斃或外力窒息而死，遺體各處完好，僅大拇指遭人割斷，但並未在現場發現殘肢，而且為了避免屍臭溢散至住處外頭，公寓門窗縫隙全被密封。安東采娃死亡後，手機還曾傳出訊息給主管表示身體不適，無法前去上班。

俄羅斯聯邦偵查委員會隨即啟動調查，循線找上36歲男子亞特勇（Artyom），該嫌特徵為熱衷電玩遊戲。警方搜索他的住處，最終發現了安東采娃的手指。

▲男友回家發現安東采娃已經死亡多時，大拇指還不見。（圖／翻攝自推特「@SonnHavadis、@MuzPit106」）

調查人員指出，亞特勇在安東采娃住處殺害她後，打算帶走她手機持續對外聯繫，以擾亂警方辦案，但手機需要指紋辨識解鎖，才因此割下被害者的大拇指一同帶離。亞特勇假冒身分傳出訊息後，還將手機內兩人所有通聯紀錄全數刪除，以隱瞞自己的殺人動機。

亞特勇最終招供，表示自己曾向安東采娃借錢，直到最近被催款催得很兇，才決定痛下殺手。