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陸版6寶可夢名稱慘遭和諧　黃之鋒嗆：「炎帝」恐改名「炎弟」

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▲▼陸版寶可夢被和諧改名。（圖／翻攝自微博／+關注Pokemon寶可夢）

▲陸版寶可夢被和諧改名。（圖／翻攝自微博／Pokemon寶可夢）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國的言論審查制度相當嚴格，現在就連任天堂知名IP「精靈寶可夢」也受到影響！據中國「Pokemon 寶可夢」官方網站20日消息指出，要修改6隻寶可夢的名稱，引起中國網友熱議，更有人直接在官方微博怒酸，「商務印書館該印新字典了」。

寶可夢官方20日在官方網站及微博聲明，將「流氓熊貓」、「死神棺」、「死神板」、「毒電嬰」、「偷兒狐」和「狐大盜」，共6隻寶可夢的名稱更改為「霸道熊貓」、「迭失棺」、「迭失板」、「電音嬰」、「狡小狐」和「猾大狐」。

其實這也不是中國寶可夢官方第一次變更名稱，早在今年3月底，就曾將「多邊獸II」、「多邊獸Z」、「謎擬Q」，改名為「多邊獸2型」、「多邊獸乙型」、「謎擬丘」。

雖然官方對此沒有多做解釋，不過眼尖的網友發現，此次被改名的寶可夢都有一個共同點，原本名稱內都有「毒」、「死」、「盜」等被中國政府認定的負面詞彙。

此舉引起中國網友怒火，紛紛到官方微博怒嗆，「文字獄？」、「字典也刪一刪吧」、「這就是2020年的審核標準嗎」、「中國夢熊貓」、「流氓熊貓改了，流氓鱷不改？」、「文化執法來了」。

臉書粉絲專頁「抗爭啦！動物森友會」指出，乾脆去玩「山海經GO」好了。前香港眾志秘書長黃之鋒也怒批，未來「炎帝」都可能因為帝字，而改名為「炎弟」。

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