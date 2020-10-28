美選倒數　陸委會主委陳明通：結果不改變中共對台政策作為

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

美國總統大選進入倒數，因應複雜的美中台三方情勢，陸委會近日舉行諮詢委員會議，主委陳明通在會上指出，美國兩黨長期對台友好，大選結果不影響美中長期對抗態勢，中共關注可能發展，也不會改變對台政策作為。

陸委會日前舉行詢委員會議，主題為「美國總統大選對美中及兩岸關係影響」，主委陳明通、多位兩岸學者等出席。有學者在引言指出，美中對抗格局不會因選舉結果改變，美中關係已難回到過去，將呈現長期抗衡。

▲2020美國總統大選結果，將可能影響美中與兩岸關係。（組圖／達志影像／美聯社）

與會學者分析，美國現任總統川普現行對中政策將持續發展強化，並可能升級現有防衛與情報機制，持續貿易戰、科技制裁與國內反滲透作為因應中共威脅，並進行疫情究責，美中將持續對立，此一發展亦對中共主導內部政治議程之格局造成困擾。

另一方面，美國民主黨則重視同盟關係，側重人權、多邊主義，主張美須回到建制國際秩序中並再次進行領導，對中採取既競爭又合作態勢，整體而言，未來美國對台政策大方向不會改變。

所以陸委會諮委認為，在兩岸關係方面，中共應會密切關注美選後相關情勢發展，並審慎以對，不致過度或急於對台施壓。

另有委員提到，無論美大選結果為何，長期而言，均不會阻斷中共執行對台行動的意志，「對台將採取不戰而屈人之兵，或以極低成本方式完成統一的戰略。」評估共近期已加大對台武力威嚇，未來對台仍將強化軍事作為，並視未來美中政策走向及美台互動，而有「反獨遏獨」或「促統促談」的不同重點，建議台灣應做好準備，並強化與美溝通，加強台美經貿、科技等實質合作。

陳明通提到，美國國家安全戰略報告及美方官員將中共當局視為戰略競爭對手，美中雙方在政治、經貿、科技及區域安全等呈現結構性競爭。他認為，美國兩黨長期對台友好，大選結果不影響美中長期對抗態勢，中共關注可能發展，也不會改變對台政策作為。

陳明通強調，面對美中情勢發展及中共可能作為，政府會持續秉持既定立場，堅持捍衛國家主權及民主自由，致力維護台海和平穩定。

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