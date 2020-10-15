藝FUN券使用破8億！書店出版業「超過4.5億」排行第一名

▲藝FUN券使用突破8億元！最多民眾用來買書。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

文化部推出數位及紙本藝FUN券，兩波總計發行約276.7萬份，總預算高達16.6億元，可用於國內藝文消費，如看電影、表演藝術、展覽、實體書店買書等，還能打賞街頭藝人。而文化部統計，截至14日為止，藝FUN券使用金額累計超過8億元，排行前三名依序為「書店及出版業」逾4.5億元、「電影院」逾2億元、「表演藝術產業」逾7,200萬元。

文化部為了振興藝文消費，推動每份600元「藝FUN券」以抽籤方式發行，7月首波「數位藝FUN券」共210萬7,883人中獎，9月第二波針對年長者及未成年、身心障礙者推出「紙本藝FUN券」共計65萬9,068人中獎，兩波總計發行約276.7萬份。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而「數位藝FUN券」使用期限至今年12月31日止，「紙本藝FUN券」使用期間至2021年2月28日止，使用時無法找零，且逾期即失效。

文化部統計至10月14日止，藝FUN券使用金額累計已超過8億元，其中數位近7億元、紙本逾1億元。而在使用的類型方面，排行前三名依序為「書店及出版業」逾4.5億元、「電影院」逾2億元、「表演藝術產業」逾7,200萬元。

不少實體書店也推出相關優惠，營收成長1至3成；不過「網路書店」不適用藝FUN券，原因是此振興政策以先前「受到疫情衝擊的藝文產業」為主，網路書店不在受波及範圍內，也鼓勵民眾走入實體書店。

▲文化部提醒民眾在期限內使用藝FUN券。（圖／翻攝自「文化部」臉書）

文化部也提醒民眾在期限內使用藝FUN券，昨日更特別在臉書發文「抽到它，就愛用它」，還跟風「不管你的手機一台3萬或25萬元⋯⋯藝FUN券一份就是600塊，沒有花等於不存在」，列出7點藝FUN券「最引以為傲的奢侈」。無論是紙本或數位藝FUN券，皆可用於看展覽、看表演、看電影、實體書店買書（網路書店不適用）、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，還能打賞街頭藝人。

而若有藝文相關業者想要加入「藝FUN店家」，在今年12月31日前都還可以陸續申請加入。文化部表示，有關「藝FUN券」的相關問題，皆可於每日8:30至18:30洽詢客服專線（02-77457979），或利用客服信箱（artsfungo2@tradevan.com.tw）聯繫處理。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來